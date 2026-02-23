Nadie se imaginó que esos incidentes fueron las primeras respuestas violentas

Voluntad política al más alto nivel, capacidad estratégica y determinación en los mandos del Gabinete de Seguridad, valor y destreza de los elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que actuaron en el operativo de Tapalpa, Jalisco, se conjugaron con información de inteligencia de agencias de EU para eliminar al Mencho, jefe del CJNG, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. Hace pocos días el general Ricardo Trevilla, titular de Defensa, dijo que el Ejército mexicano y el Comando Norte de EU pueden hacer grandes cosas juntos.

Es un golpe que acepta el calificativo de histórico. Marca un antes y un después en los esfuerzos del Estado mexicano en su lucha contra las bandas del crimen organizado que se ensañan con la gente, con las familias, dentro y fuera del país. No se regatean reconocimientos por la captura.

El Mencho fue un asesino despiadado que escaló posiciones en el organigrama del CJNG, hasta alcanzar el nivel de jefe máximo. Ya pasó su primera noche en el infierno.

El perro y la rabia

En el ámbito del narcotráfico muerto el perro no se acaba la rabia. De hecho, en algunos casos se expande. La eliminación del Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, por parte de elementos de la Marina, provocó que una fracción del Cartel de Sinaloa diera lugar a una docena de bandas más pequeñas, pero igualmente sanguinarias entre otros Guerreros Unidos, Rojos, Tequileros y hasta la Mano con Ojos de Tláhuac.

¿Qué pasará en el caso del CJNG? La estructura del cartel está intocada y las bases hicieron narco bloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas. De ese tamaño sigue siendo el desafío.

De modo que el reto sigue. Todavía hay que dar muchas batallas y controlar los ánimos revanchistas del CJNG que está herido y por lo tanto es más peligroso.

Somos México toca la puerta

La organización Somos México está a muy poco, casi nada de obtener su registro como partido político y poder competir en las elecciones del 2027. En su asamblea nacional constitutiva eligió primer presidente a Guadalupe Acosta Naranjo.

El economista sinaloense no emprende esta aventura política en solitario. Al contrario, a su alrededor se mueven figuras públicas muy conocidas, algunas incluso respetadas y otras controvertidas que dominan el oficio político, de modo que si obtienen el registro habrá que seguirles la pista. Hay en este proyecto nombres que usted reconocerá como Lorenzo Córdova, Javier Láynez Jorge Castañeda; Ernesto Ruffo, Carlos Medina Plascencia, Margarita Ríos Farjat José Ramón Cossío, Arturo Sarukhán y el jurista Diego Valadés, entre otros.

Somos México puede dar la batalla en diferentes frentes, comenzando en el de la narrativa del quehacer nacional, cuyo dominio suele ser muestra de poder político.

Acciones afirmativas

Construir en la oportunidad. Con esta idea en mente se organizó el Foro “Acciones afirmativas, camino a la Reforma Electoral”, encabezado por la diputada migrante, Maribel Solache, de la Comisión de Reforma Político Electoral en el Congreso, que arranca este martes 24.

Expertas y expertos de la talla de Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, analizarán cómo aprovechar la próxima Reforma Electoral para ampliar los derechos ciudadanos.

Los organizadores adelantan que revisarán en qué medida pueden incluir en la ley electoral acciones afirmativas, que son aquellas medidas que impulsan a los grupos prioritarios. Buscan, sostienen, lo positivo en vez de lo negativo.