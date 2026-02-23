Y enmudeció el Palenque...

Mencho

La noticia de ayer, quizá desde ahora una de las más importantes del año, causó un doble efecto: pésimo para Estados Unidos, cuyo acopio de información se ve seriamente mutilado con la muerte del “Mencho”, porque --como es sabido-- los muertos no hablan, pero al mismo tiempo y por la misma causa, de tranquilidad para muchos en el gobierno mexicano y su partido.

Saber irremediablemente mudo al más importante capo de la mafia nacional, por cuya captura el gobierno estadunidense ofrecía diez millones de dólares, permite un margen de comodidad porque a ese silencio total se debe agregar el de los otros eliminados ayer durante el exitoso operativo militar.

Esas muertes les quitaron un enorme peso de los hombros a quienes desde primeras horas de la mañana dominical supieron de la captura y comenzaron un inevitable sudor de gota gorda terminado con la confirmación de la muerte por la parte de la Defensa.

Resulta notable también –en otro orden--, la conducta informativa del gobierno mientras en más de seis estados las muestras de furia se resolvían con bloqueos, incendio de vehículos y ráfagas de rifles automáticos, porque la señora presidenta (con A) inicialmente le pasó el paquete al gabinete de Seguridad, lo cual no limitó este mensaje desde Lomas de Sotelo:

“...se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron (sic) la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

“Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados...

“(...) Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Si nos atenemos a este claro mensaje dos cosas llaman la atención: la operación de la “INTELIGENCIA MILITAR CENTRAL”, y por otra parte el complemento del gobierno de los Estados Unidos “...en el marco de coordinación y cooperación bilateral...”

Quizá por esto el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfusch emitió este otro mensaje (X):

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H García Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026”.

Ante este indudable éxito en la nueva política de seguridad, sin abrazos, pero con balazos (certeros, por lo visto) cuando es necesario, sería muy lamentable escuchar a las plañideras de la torcida interpretación de los Derechos Humanos, con la chilladera del índice de letalidad de las fuerzas armadas.

Ahora resulta oportuno recordar asuntos relevantes relacionados con este desenlace. Ambos de días muy recientes.

Primero, las investigaciones contra Kovay Gardens en Puerto Vallarta, Jalisco y la costa de Nayarit por una red de fraudes inmobiliarios y de tiempos compartidos ligada al Cártel hoy descabezado. Todos los ojos estaban en la zona, por eso los rumores de la captura comenzaron el viernes por la noche.

Y el otro: el prendimiento de Alma Rosa “N”, alias “La Leona”, Acusada de reclutar para la mafia y pareja de José Gregorio “N”, encargado del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.