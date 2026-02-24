Reforma electoral. ¿Será hoy?

Reforma Electoral

No hay plazo que no se cumpla y se dijo que justo hoy se presenta el proyecto presidencial de reforma electoral. A decir de expertos, la controversia es inminente e inevitable. El augurio, para algunos, es que sea una propuesta regresiva. Otros, en cambio, en la acera de enfrente, hablan de un paso adelante, benéfico para la democracia mexicana.

El rasgo diferenciador de esta reforma, dicen los que saben, es que no surge de la presión de las minorías por ensanchar los cauces democráticos, sino que la detona los intereses del partido en el poder, que ha ganado las dos últimas elecciones presidenciales por paliza.

El riesgo, aseguran incluso voces de la coalición oficial, es que la reforma obstaculice hasta imposibilitar el crecimiento de los partidos hoy minoritarios para dar paso a una nueva era de partido hegemónico, casi único. Ya arrancó la cuenta atrás para conocer la verdad en la mañanera del pueblo.

En cumplimiento de su deber

La eliminación del Mencho fortalece al Estado mexicano, demuestra las bondades de la cooperación internacional y del trabajo de inteligencia. Deja en claro que lo avanzado en materia de seguridad es mucho, pero todavía queda demasiado por hacer. Hay que desmontar el andamiaje que corrupción y desidia que permitió a un grupo delictivo crecer hasta desafiar al Estado.

Los elementos de la Guardia Nacional, hay que tenerlo presente, que perdieron la vida durante el operativo contra el Mencho, murieron en el cumplimiento de su deber.

El general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, expresó su pésame a las familias de sus compañeros fallecidos. Fue un momento conmovedor que muestra solidaridad humana. Los soldados son pueblo en uniforme. Personas que arriesgan su vida para proteger otras vidas. Merecen reconocimiento general.

El Mencho y Carlos Manzo

El coletazo político de la muerte del Mencho se ha dejado sentir fuerte en varios estados, entre ellos Michoacán, de donde era oriundo quien fuera jefe del CJNG. Nemesio nació en Aguililla. Por principio de cuentas la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate anunció la suspensión temporal de todas las actividades como medida de precaución contra eventuales ataques. Los extorsionadoras son parte de la maquinaria de ese cartel.

Además , en Uruapan, se dice en corto que la desaparición del Mencho, podría abrir la posibilidad de poner al descubierto a sus contactos políticos en el estado que tuvieron que ver con el asesinato de Carlos Manzo.

El señalamiento central es contra Roldán Álvarez que es consejero estatal de Morena, exalcalde de Apatzingán, y hermano del R1 y del R2, altos mandos en la estructura del CJNG que pudieran estar detrás del asesinato de Manzo. Roldán, dicen allá, es protegido de Leonel Godoy que se verá en la necesidad de dar muchas explicaciones a la opinión pública.

Vaso medio lleno

Hay en el gobierno un grupo que pide aprovechar el caso Mencho para fortalecer la narrativa de que México fortalece el Estado de Derecho, blinda la seguridad y ofrece garantías a empresarios y turistas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo por ejemplo que el episodio genera certidumbre y envía al mundo una señal institucional sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Hay quien asegura que durante la reunión con el gabinete en pleno en Palacio Nacional se pidió apoyar esta perspectiva de los acontecimientos, con la convicción de que la narrativa hace la diferencia.