SCOTUS frena aranceles de Trump y oxigena al peso

El “viernes negro” para la estrategia proteccionista de Donald Trump se ha convertido en un respiro fundamental para el ánimo de los mercados en México. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos (SCOTUS) de anular los aranceles punitivos del 25% bajo la Ley IEEPA no es solo una victoria jurídica; es un salvavidas para la balanza comercial mexicana que restablece el equilibrio de poderes frente a la discrecionalidad ejecutiva.

Como bien apunta Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, este fallo tiene implicaciones más profundas en el mediano y largo plazo que en lo inmediato. Al defender la división de facultades, la Corte envía una señal de estabilidad a los inversionistas, dejando claro que incluso una mayoría conservadora prioriza el orden constitucional sobre el impulso político. Para México, esto se traduce en una posición negociadora fortalecida de cara a la próxima revisión y ratificación del T-MEC.

En el terreno de los rendimientos, la oportunidad es tangible. El derecho potencial a reclamar reembolsos por 170 mil millones de dólares beneficia directamente a las armadoras y empresas de manufactura con base en México, mejorando sus activos contables para este 2026. Aunque Trump intente revivir gravámenes mediante otros mecanismos, como la Sección 122, Guajardo advierte que estos son procesos más complejos y naturalmente temporales, pues requieren el aval del Congreso tras 150 días.

Sin embargo, los riesgos persisten. El anuncio de un nuevo arancel global del 10% bajo la Ley de Comercio de 1974 confirma que México sigue en el radar de la confrontación. La diferencia radica en que ahora Washington enfrenta límites temporales y legislativos que permiten una defensa técnica más robusta bajo el marco del tratado trilateral.

La lección es clara: la justicia estadounidense ha operado como el contrapeso más efectivo. No obstante, en este tablero de riesgos y rendimientos, México debe aprovechar este “balón de oxígeno” para consolidar su defensa institucional. El peso ha ganado una batalla contra la arbitrariedad, pero la vigilancia sobre la estabilidad arancelaria debe ser permanente.

BANCA.- La 89° Convención Bancaria bajo el liderazgo de la ABM, que preside Emilio Romano y con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el foro se centrará en la digitalización financiera, buscando reducir el uso de efectivo, que aún domina 8 de cada 10 transacciones en el país. Además, la agenda priorizará la ciberseguridad, la educación financiera y los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), consolidando a Quintana Roo como un polo estratégico para la inversión y el desarrollo económico nacional.

APERTURA.- Posadas, que dirigeJosé Carlos Azcárraga,acelera su apuesta en el Caribe Mexicano con la inauguración de Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen, un concepto “todo incluido de experiencias” para adultos. Esta apertura es estratégica: el 57% de las más de 30 nuevas aperturas de la firma hacia 2027 se concentrarán en el lucrativo segmento de resorts de playa. Con 314 habitaciones y la generación de 521 empleos directos, el grupo hotelero consolida su diversificación en mercados de alto valor, equilibrando su portafolio que hoy opera mayoritariamente en destinos de ciudad.