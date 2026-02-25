Los riesgos del mundial

OBJETO DEL DESEO. El tour mundialista llegará a México en febrero. (Adrian Macias/Adrian Macias)

En 1985, pocos días después del terremoto más dañino en la historia de la Ciudad de México, una delegación de la FIFA encabezada por Henry Cavan, vicepresidente senior, llegó a la residencia presidencial de Los Pinos. Rostros serios y acusatorios, actitudes de superioridad.

A diferencia de los demás organismos internacionales –públicos o privados— y prácticamente todos los gobiernos del mundo, los dueños del deporte, los derechos de televisión, el mercadeo y la pelota, no vinieron a ofrecer auxilio o ayuda, sino a supervisar la seguridad de los estadios y hoteles después del sismo y garantizar la viabilidad de sus negocios.

Años después, Joao Havelange, sería internacionalmente señalado delincuente tras las investigaciones conocidas como el expediente Jennings, por el nombre de un periodista británico cuyo trabajo persiguió a Havelange hasta el fin de sus días. Murió centenario y apestado, expulsado de la FBF y el Comité Olímpico (ahora el COI investiga a Gianni Infantino, el actual presidente por violaciones políticas a la Carta Olímpica). Todos se embarran de algo.

“...La investigación de Jennings (El país) acusaba a Havelange de haber recibido sobornos de la quebrada empresa de marketing deportivo ISL en la década de 1990, cuando todavía era el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el organismo que el brasileño comandó durante casi un cuarto de siglo entre 1974 y 1998.

“Las acusaciones y la promesa de su heredero como jerarca del organismo, el suizo Joseph Blatter (quien fue absuelto por cargos de fraude) de divulgar los documentos de las investigaciones de la Justicia suiza sobre el caso ISL, magullaron entonces el aura de Havelange. Dos años después renunció a la presidencia honoraria de la FIFA, que había asumido tras dejar la jefatura oficial de la entidad”.

La FIFA le había retirado la sede a Colombia (en tiempos del presidente Belisario Betancourt), debido a la inseguridad generalizada a causa del narcotráfico en ese país. Eran los tiempos del cartel de Medellín en auge y el vertiginoso ascenso de Pablo Escobar como líder del narcotráfico planetario.

En noviembre del 85, en medio de ese clima generalizado de violencia, el movimiento guerrillero M-19 (financiado por Pablo Escobar como rechazo a la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos) asaltó el Palacio de Justicia. En esa acción subversiva murieron alrededor de 100 personas, 12 de ellas magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Once más fueron declaradas desaparecidas. Hoy un guerrillero de ese grupo gobierna en Colombia.

Ahora cuando faltan apenas unos días para el mundial, México se cimbra con la violencia desatada por el CJNG después de la muerte de su líder en un combate contra el Ejército.

ABC, el diario español conservador, dijo ayer:

“...El estallido de violencia este fin de semana en México, por la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oceguera Cervantes, tiene repercusiones directas en la próxima Copa del Mundo. Y es que Guadalajara, a (132) kilómetros de donde cayó “El Mencho”, se convirtió este domingo en una zona de guerra, con bancos y supermercados prendidos fuego, autopistas bloqueadas y balaceras entre células del Cártel de Jalisco y policías...

“...Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay riesgo alguno para que se lleven a cabo en Guadalajara los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

«Están todas, todas las garantías y no hay riesgo para los visitantes», dijo la mandataria desde Palacio Nacional...

“No son los primeros problemas de seguridad en Guadalajara, dice ABC. Este año, a pocos metros del estadio donde se jugarán los partidos (de España) aparecieron fosas con cuerpos de personas desaparecidas.

«La FIFA te pide informes de todo para evaluar, pero no corren ningún riesgo (los partidos), vamos por buen camino», dijo el pasado 7 de enero, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, en la zona conurbada capitalina donde se ubica el moderno estadio Akron, rebautizado Guadalajara para los juegos del mundial.

Pero todo ha cambiado.

