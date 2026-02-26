Reforma Electoral (Carolina Jiménez Mariscal)

Comenzó a revelarse lo que será la reforma electoral del Segundo Piso de la 4T, pero todavía no se abre totalmente el telón. Aunque el tiempo apremia, lo cierto es que faltan demasiadas letras chiquitas que agregar y, como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles. Todavía es largo el camino que se debe recorrer.

Los expertos sostienen que no tiene vuelta de hoja, a decir de los primeros 10 puntos, que las elecciones van a costar mucho menos y que organismos electorales y partidos políticos tendrán que apretarse el cinturón para el 2027. Palacio Nacional ya hizo su primera jugada. A partir de ahora el debate se traslada al Congreso en particular a San Lázaro.

Hay tensión entre el partido en el gobierno y el resto de los institutos políticos, comenzando por los partidos que forman parte de la coalición en el poder, PT y PVEM, que se han mostrado cautelosos y distantes. Todavía se desconoce el sentido final de sus votos. Integrantes de los organismos electorales también perfilan sus posiciones. El debate y la controversia apenas arrancan.

A pesar de todo, inversiones

México sigue siendo un destino atractivo para los inversionistas. Lo es a pesar de la nociva campaña trumpista en contra de nuestro país. El mérito de las inversiones crece.

La Secretaría de Economía informó que, al cierre de 2025, México recibió 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa la cifra más alta observada en un ejercicio anual. México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global diferenciándose de otras economías en crecimiento cuyas cifras de inversión extranjera se achican.

Hay reinversión de ganancias, lo que habla de confianza, pero también hay nuevas inversiones que se dispararon reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional. Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, un dato que conviene tener presente ante la inminente renegociación del T-MEC.

Ayudarán a todos

El gobierno de Jalisco es el primer interesado en que la entidad recupere la normalidad después de las turbulencias del pasado domingo. Un paso importante en esa dirección es brindar apoyo a los ciudadanos cuyos autos o negocios resultaron afectados.

La orden del gobierno de Pablo Lemus es ayudar a todos. Por eso se convocó a los afectados a que interpongan una denuncia que servirá para conocer los daños y el monto de la ayuda. La totalidad de las delegaciones regionales está disponible para recibir las denuncias de hechos ocurridos fuera de la zona metropolitana. La idea es que retomen sus actividades normales cuanto antes.

Miguel León-Portilla, cien años

La UNAM rindió un homenaje al historiador Miguel León-Portilla por los cien años de su nacimiento. Fue, sin duda, uno de los universitarios más queridos y respetados. El rector Leonardo Lomelí encabezó la ceremonia y dijo que León-Portilla mostró que estudiar el pasado del México prehispánico es una forma de comprender mejor nuestro presente. Nos enseñó a escuchar, traducir entre mundos distintos, reconocer la pluralidad de saberes y tender puentes duraderos entre tradiciones diversas.

Miguel León-Portilla recibió el Premio Crónica en el 2013. Su trabajo incansable amplió de manera decisiva las fronteras de la historiografía mexicana. Autor de la “Visión de los vencidos”, que es una obra fundamental, recuperó las voces indígenas desde sus propias fuentes, y reivindicó sus lenguas, cosmovisiones y formas de nombrar el mundo.