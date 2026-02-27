Mañanera en Mazatlán 

Si no hay cambios de última hora, este viernes la presidenta Sheinbaum estará dando su tradicional conferencia de prensa en Mazatlán, como parte de una gira de trabajo por Sinaloaque incluye, no hay que perderlo de vista, una escala en Culiacán.

Claro está que se tomarán las precauciones necesarias. Por ejemplo, la mañanera será en las instalaciones de la Tercera Región Militar La presienta estará acompañada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. El sábado, la presidenta estará en la capital sinaloense para encabezar el arranque de construcción de un Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

El domingo, después de cruzar el Mar de Cortés, Sheinbaum estará en Baja California Sur.

La ruta del dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de México y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de EU suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio desinformación sobre transacciones financieras sospechosas.

La idea es pegarles a las bandas del crimen organizado donde más les duele, el dinero. Ya hay otros acuerdos entre organismos distintos para seguir la ruta del dinero,pero han resultado notablemente insuficientes, ya que el lavado de dinero, o sea hacer que el dinero obtenido ilegalmente parezca legítimo, se mantiene a niveles estratosféricos.

En el 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubicó a 151 personas y empresas con operaciones en México en la lista negra. El acuerdo de colaboración podríaestrenarse revelando dónde está el dinero acumulado por el Mencho en su larga carrera criminal al frente del CJNG, porque en la cabaña de Tapalpa no estaba.

¿Y las armas para cuándo?

Va un dato duro, oficial: el 80 por ciento de las armas usadas por los sicarios del Mencho durante el operativo en el que se abatió al jefe del CJNG provienen de EU. Esa proporción se mantiene entre todas las armas que circulan de manera ilegal en México.

Los vendedores de armas americanos pertrechan a los carteles mexicanos considerados terroristas por el propio gobierno de EU, es una incongruencia inadmisible.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, reconoció el problema, pero lo cierto es que las autoridades del vecino país se han quedado muy cortas, acaso por el pánico que lospolíticos de allá le tienen a la Asociación Nacional del Rifle, que ha resultado intocable porque suele financiar las campañas de muchos de los políticos americanos que llegan al Capitolio. El que paga, manda.

¿Nueva aspirante en Nayarit?

Dicen los que conocen la política nayarita que hasta hace unas horas la puja por la nominación de Morena para la elección de gobernador del 2027 solo quedaba dos finalistas, los alcaldes, Héctor Santana, de Bahía de Banderas y Geraldine Ponce, de la capital Tepic, que tienen tiempo, en una carrera parejera.

No obstante, un movimiento de última hora agitó a la prensa local pues la arquitecta Georgina Pérez asumió como nueva delegada del Bienestar, que es una plataforma ideal pararecorrer el estado, salir en la prensa, y ganarse adeptos por lo que en los espacios de opinión de la prensa estatal ya se hablar de una tercera en discordia.

Proteger patrimonio natural

Con el mes de marzo arranca la temporada de incendios forestales en el país ya que se conjugan la falta de lluvias con el inicio de la preparación de la tierra para los cultivos. Losg obiernos comienzan a tomar precauciones.

En Coahuila el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales y arrancó la estrategia paracombatirlos en el 2026.

Desde que inició nuestro gobierno, dijo Manolo, hemos destinado una inversión sin precedentes para fortalecer la prevención y la capacidad de reacción contra incendios, con más equipo, tecnología, nuevas unidades y aeronaves especiales. Proteger nuestros bosques y recursos naturales es cuidar el patrimonio natural de las nuevas generaciones.