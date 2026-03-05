El lugar es el mensaje

La Presidenta Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Sheinbaum dará su conferencia mañanera del viernes en Guadalajara, Jalisco. El lugar elegido es el mensaje. La jefa del Estado mexicano puede ir, cuando lo decida, a cualquier lugar del país. No hay sitios vetados. Hace pocos días, como parte de la misma estrategia, visitó Culiacán y Mazatlán en Sinaloa.

Desde luego se instrumentaron medidas rigurosas de seguridad, no se toma a la ligera, hay responsabilidad, pero el núcleo del mensaje es que el Estado mexicano tiene control territorial integral del país. La acompañarán a Guadalajara mandos del gabinete de seguridad que sostendrán una reunión de trabajo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Los exabruptos posteriores al abatimiento del Mencho, líder del CJNG, causaron inquietud en la entidad, pero el viaje de la mandataria deja en claro que la normalidad está de vuelta y que el estado de Jalisco, en particular su capital, pueden seguir adelante con sus planes, comenzando por los juegos del Mundial de Futbol. El compromiso de seguridad no solo se mantiene, sino que se refuerza, como quedó en evidencia en la reunión entre los directivos de la FIFA y el Gabinete de Seguridad.

El plan A y el Plan B

El proyecto de reforma electoral elaborado por una comisión presidencial creado con ese propósito, llegó por fin al Congreso, a la Cámara de Diputados. Recibió el documento la panista Kenia López Rabadán quien dijo que México merece reglas electorales construidas por consenso de todas las fuerzas políticas.

La nota, lo que llamó la atención de los especialistas, es que a lo largo del día de ayer se manejó la posibilidad de poner en marcha un Plan B, en caso de que los partidos que acompañan a Morena en la coalición oficial, PT y PVEM, cumplan el amago de votar en contra. No queda claro si el proyecto inicial se recortará o si se plantearán cambios que no requieran mayoría calificada; es decir que no alteren el texto constitucional.

A partir de hoy se desarrollará un debate que se adelanta ríspido pero que es necesario. Es mucho lo que está en juego, el futuro de la democracia en el país.

Barril sin fondo

Los de la CNTE no tienen llenadera. Ya anunciaron un paro nacional de 72 horas, del 18 al 20 de marzo, en el que amagan con ensañarse con los capitalinos. Ahora, dicen, están molestos porque Educación Pública les descuenta los días que no trabajan. Lo consideran algo inadmisible porque ellos están acostumbrados a trabajar cuando quieren pero que sus cheques lleguen completitos.

La movilización arranca el 18 de marzo en el Ángel de la Independencia y de ahí se trasladarán al Zócalo, donde instalarán un plantón. Están convocando contingentes de media docena de entidades, aunque no queda claro todavía cuántos vendrán.

Lo claro es que vienen por más, quieren una reunión en Palacio Nacional y amagan con estrangular de nuevo a la capital, lo dicho: son un barril sin fondo.

Somos México, ¿ya?

Los dirigentes de Somos México dicen que sí, que ya cumplieron todos los requisitos, y lo único que falta es que el INE les extienda su registro como partido político nacional. Aseguraron haber conseguido un total de 348 mil 942 afiliaciones y celebrar un total de 246 asambleas.

En las escalinatas del edificio del INE celebraron el haber cumplido. Entre ellos hay inquietud de que les hagan una chicanada y ya tienen listo un contingente de abogados para dar la batalla legal en los tribunales

Los mandos del grupo que aspira a ser partido se mostraron preocupados que como resultado de la reforma electoral el INE quede debilitado como árbitro electoral.