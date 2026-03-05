Seguridad nacional, la batalla silenciosa que se libra en el sistema financiero

Dinero mexicano

Durante muchos años en México hemos entendido la seguridad nacional desde su dimensión más visible y eficaz, patrullajes, operativos, detenciones y despliegues masivos de fuerzas de seguridad. Esta es la parte que aparece en los titulares, la que domina las pantallas y el debate público cotidiano.

Sin embargo, también existe otra dimensión mucho menos visible, pero profundamente estratégica, donde también se decide la estabilidad del Estado, el sistema financiero.

Las organizaciones criminales no sobreviven únicamente gracias a la violencia o al control territorial. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad para mover, ocultar y reintegrar grandes volúmenes de recursos financieros a la economía formal. En otras palabras, el poder real del crimen organizado no se mide solo en armas, sicarios o territorios disputados, sino en el flujo de dinero y en la habilidad para hacer que ese dinero circule sin levantar sospechas dentro del sistema económico legítimo.

Precisamente ahí inicia una de las batallas más importantes y discretas del Estado moderno.

Quienes trabajamos y hemos trabajado durante años en temas de fiscalización, control institucional y arquitectura financiera del sector público y privado, sabemos que el combate efectivo al crimen organizado y a la corrupción no puede limitarse a la persecución penal tradicional.

Debe entenderse también, y sobre todo desde la inteligencia financiera, la prevención sistemática y la supervisión rigurosa de las instituciones.

El mundo lo comprendió hace décadas. Los países que han logrado debilitar de manera sostenida a estructuras criminales lo han hecho siguiendo una lógica simple pero implacable, seguir el dinero.

No es casualidad que, en las democracias consolidadas, las agencias de inteligencia financiera, los sistemas de control interno y las instituciones de fiscalización superior se hayan convertido en pilares fundamentales de la seguridad nacional.

México no es la excepción, nuestro país cuenta con instituciones clave que integran esta arquitectura esencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cada una cumple una función distinta, pero claramente complementaria.

La inteligencia financiera detecta operaciones sospechosas y mapea redes económicas ilícitas. La investigación ministerial persigue responsabilidades penales concretas. La fiscalización superior examina el uso correcto y transparente de los recursos públicos.

Cuando estas capacidades operan de manera articulada y coordinada, el Estado logra cerrar espacios a la corrupción, a las redes criminales y a las sofisticadas estructuras de lavado de dinero que intentan infiltrarse en la economía formal.

Sin embargo, el desafío institucional permanece grande y urgente. México necesita consolidar un modelo en el que estas instancias no funcionen de forma aislada o reactiva, sino como partes integrales de una estrategia nacional comprehensiva de seguridad financiera.

Desde la perspectiva de la fiscalización pública, esto implica transitar hacia modelos de auditoría más preventivos y basados en riesgos, capaces de identificar vulnerabilidades institucionales antes de que se conviertan en escándalos de corrupción masiva o en canales de financiamiento criminal.

Igualmente importante fortalecer los sistemas de control interno tanto en las dependencias públicas como en las empresas que manejan o interactúan con recursos del Estado. En el contexto internacional actual, el cumplimiento normativo, la prevención del lavado de dinero y la transparencia corporativa han dejado de ser meros requisitos regulatorios: se han transformado en componentes esenciales para garantizar la estabilidad económica y la propia seguridad nacional.

La realidad es cruda, las economías criminales buscan permanentemente los puntos débiles, los espacios donde las instituciones son frágiles, los controles resultan insuficientes o las estructuras de supervisión no anticipan los riesgos emergentes.

Por eso, fortalecer la arquitectura financiera del Estado no es un tema técnico reservado a especialistas o burócratas. Es una decisión estratégica de país, una prioridad de Estado.

La seguridad nacional del siglo XXI se construye simultáneamente en el territorio y en los sistemas financieros. Se libra en los tribunales, en las unidades de inteligencia financiera y en los mecanismos de fiscalización que vigilan cada peso público.

Mientras los ciudadanos observamos la dimensión visible de la seguridad, con patrullas, retenes y operativos espectaculares que funcionan, también existe otra batalla que se desarrolla todos los días de manera silenciosa e invisible.

Una batalla que no se libra con armas ni con despliegues masivos se libra siguiendo el rastro del dinero.

Y en esa batalla silenciosa, muchas veces, se decide la verdadera fortaleza, o la vulnerabilidad del Estado mexicano.

Dr. Luis David Fernández Araya

Colaborador La Crónica de Hoy