Todos contra uno, uno contra todos

Donald Trump juntó a su pandilla latinoamericana en Miami para darle la instrucción de echarle montón a México, con el pretexto de los carteles. Reiteró que usará fuerza militar letal contra esas bandas criminales donde estén; o sea, en México que es el epicentro del mal, según sus propias palabras.

Trump miente como respira. Su mensaje central es falso porque olvida mencionar otras variables de la ecuación, comenzando por el insaciable apetito por drogas de los norteamericanos, que es el motor del narco. Ellos, dicen los que saben, demandan drogas, se las comprarán a quienes las vendan. Una nación adicta.

También pasa por alto que ellos pertrechan a los carteles con armas de última generación y les lavan el dinero sucio en sus circuitos financieros. En suma, intenta dar una respuesta simplona a un problema complejo. Lo más peligroso está por venir.

Kukulcán, protégenos

Vamos a escuchar con mucha frecuencia el nombre de Kukulcán, no porque nos adentremos en la mitología maya, sino porque así se llama el plan que instrumentó el gobierno de México para blindar el Mundial de Futbol y desactivar a tiempo cualquier amenaza.

El plan fue presentado en sociedad en una base militar de Jalisco, lo que desde luego incluye el mensaje de que el Estado mexicano seguirá de cerca los movimientos del CJNG, hace poco descabezado, pero igualmente peligroso.

Habrá, en números redondos, 100 mil elementos de diversas corporaciones, todos coordinados por el general Román Villalvazo Barrios. Las tres sedes mundialistas, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México concentrarán la atención, pero el plan Kukulkán también contempla carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses. Desde luego habrá coordinación con autoridades de Estados Unidos y Canadá, porque se trata de una fiesta regional, que incluye toda América del Norte.

Reconocimiento y compromiso

En una decisión plagada de significados, la presidenta Sheinbaum decidió que el evento central del Día Internacional de la Mujer sería un homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas, resaltando que el pueblo de México las reconoce y respeta, ya que su servicio fortalece al país. Juntas construyen una nación justa y fuerte que teje con sus mujeres independencia y soberanía.

Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta y por lo tanto la primera Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas en 200 años de la República. Es un hito histórico.

El reconocimiento a las mujeres de las fuerzas armadas, mujeres que portan con orgullo su uniforme, es al mismo tiempo un compromiso para seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación, acoso y violencia

ASF, cocinando la terna

Dicen que para estas horas ya está definida la terna de la que saldrá el nuevo Auditor Superior de la Federación. Entre los aspirantes y sus equipos hay inquietud por la incorporación, de último momento, de aspirantes que nadie esperaba.

Lo que todos piden es que no haya dados cargados y que lo que defina la terna sea la experiencia, la buena fama pública, las destrezas técnicas. Que nadie crea que es un cargo menor, nada de eso, la rendición de cuentas es central en las democracias.

8M en Morelos

Por el 8M hubo movilizaciones a lo largo y ancho del país. Llamó la atención el caso Morelos por los recientes feminicidios de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos que perdieron la vida a causa de la violencia machista.

Las autoridades de la casa de estudios y las estatales fueron blanco de las protestas y de la rabia. Claro que son justos y bienvenidos reclamos para abrir espacio a la participación de las mujeres en el país, pero el primer derecho, del que derivan los otros, es el derecho a la vida, a una vida libre de violencia.