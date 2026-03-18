Condiciones para atraer inversión productiva

Economía

México continúa siendo el principal socio comercial de EEUU, ya con cifras a enero de este año las exportaciones crecieron en un 2%, a un monto total de $42,518 MDD, mientras las importaciones aumentaron en un 13%, a $31,587 MDD. Tanto las ventas mexicanas a EEUU como las importaciones desde ese país alcanzaron cifras históricas en enero. Estos datos representan el 16.3% de las compras de EEUU al exterior, siendo México el principal comercializador. Canadá con el 10.9% continúa en el 2º puesto. Como principales compradores de las exportaciones norteamericanas México registra el 16.9% y Canadá el 13.2%. Como podemos observar, China ya no aparece en los primeros lugares. ​

A partir del 1 de enero de 1994 da inicio la modernización de la economía mexicana, principalmente en el área industrial, todo esto con el inicio del Tratado de Libre Comercio, donde México con EEUU y Canadá crean el bloque comercial más importante del mundo. Este tratado tuvo antecedentes como el GATT para llegar al T-MEC que se actualizó en año 2020, y que a partir de junio del presente año tendrá cambios para continuar exitosamente. Para tener una mejor integración con nuestros socios comerciales, principalmente con EEUU, es necesario cuestionar si tenemos la infraestructura suficiente y necesaria para incrementar nuestra producción.

Me estoy refiriendo principalmente al sistema energético del país, así como en términos de logística en infraestructura, puertos y aduanas, sistema carretero, todo esto es la movilidad necesaria para poder continuar con este tratado comercial. ​Para tener una mejor integración con EEUU que es nuestro comprador del 82 % de nuestras exportaciones, es necesario tener las condiciones necesarias y suficientes para producir y enviar todo lo adquirido. En términos de infraestructura, el tema energético es esencial, así mismo, logística, puertos y aduanas, y toda la cadena que se necesita para producir y exportar. Así mismo, el Estado de derecho y la seguridad personal son temas cuestionados para la inversión.

El interés por parte del capital privado, tanto nacional como extranjero, para la generación de energía es muy importante, actualmente se está en espera de la autorización de 38 proyectos que llevó a cabo el Consejo Mexicano de Negocios. Los principales inversionistas extranjeros en México son EEUU, España, Japón, Países Bajos y Canadá. En conjunto, estos países concentran el 72 % de la inversión extranjera directa en México. ​

Los principales sectores donde aparece la inversión productiva es la industria manufacturera (automotriz, electrónica, etc.). Servicios financieros y Seguros. Construcción e infraestructura. Estas inversiones ayudan a la generación de empleos, impulsan las exportaciones, introducen nuevas tecnologías y aumentan la competitividad económica del país. Es indispensable dentro de la movilidad, que se fortalezca la vía carretera ya que el 90 % de los bienes que se transportan son en forma terrestre, y me refiero principalmente a la carretera 57 (México-Nuevo Laredo). Es indispensable modernizar el sistema educativo y en especial el área técnica y tecnológica, ya que la demanda de empleo es principalmente en estas ramas. Los estados donde se concentra la inversión productiva son: Cd. de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Coahuila y Centro Bajío Occidente. Es indispensable que la economía nacional crezca ya que con eso habrá generación de empleo y podrá disminuir la economía informal y la pobreza.

P.D. EL RESPETO NO SE PIDE, SE CONSTRUYE EN SILENCIO. CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS. ¡MÉXICO ES PRIMERO!​​​​​​MARZO DEL 2026.