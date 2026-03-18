España, cambio de tono

Relaciones España-México Felipe VI junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visitó este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (José Jiménez Casa de S.M. el Rey/EFE)

En círculos diplomáticos se comenta que el gobierno español tiene interés especial en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, asista a la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en Madrid. En este contexto se inscribe, dicen, la decisión del Rey Felipe de reconocer que durante la Conquista se realizaron muchos abusos.

La presidenta Sheinbaum no solo valoró el gesto, sino que habló de la posibilidad de tener un encuentro personal con el soberano español.

Hay un cambio de estrategia. Ambas partes van por un acercamiento. Es por eso que hay otro tono en las declaraciones que ya no buscan distanciar, sino coincidir, usan palabras que construyen puentes.

Grecia se consolida

Algunos imaginaron que el impacto de Grecia Quiroz en Uruapan sería pasajero, flor de un día, pero no. Una encuesta reciente la ubica como la alcaldesa con mayor aprobación ciudadana del país. A casi seis meses de tomar el lugar de su esposo, Carlos Manzo, asesinado en plena plaza pública, Grecia persevera y prevalece.

Como se sabe, ella pertenece a un grupo político creado por Manzo denominado el Movimiento del Sombrero. Por el momento su propuesta central es el esclarecimiento del homicidio de su marido hasta sus últimas consecuencias, pero ya se habla de extender su lucha contra la impunidad en todo el estado de Michoacán, lo que ya perfila a Grecia, a partir del ejercicio de Mitofsky, como un fenómeno político que vale la pena seguir.

Dicen allá que está poniendo nervioso a más de uno sobre todo porque se acerca el momento de las definiciones para determinar candidatos rumbo a la elección de gobernador del 2027.

Manéjese con cuidado

El tema de la Revocación de Mandato no debe tomarse a la ligera, ya que es un producto político que lleva en letras rojas la leyenda Manéjese con Cuidado. Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, sostuvo que su partido considera una mala idea la revocación.

Álvarez Máynez alertó que puede no solamente causar, sino tener consecuencias políticas de inestabilidad, como en el caso de Oaxaca donde se puso en jaque al gobernador de esa entidad.

Consideró que meter a México en una discusión de si va a seguir o no la presidenta Sheinbaum al frente del país sería jugar con fuego o jugar a los aprendices de brujo. Un riesgo innecesario.

CNTE, engañar a quien se deje

Para los activistas de la CNTE la educación de los niños puede esperar, lo que no admite dilación es el chantaje político y por eso hoy mismo, dentro de unas horas, arranca una nueva temporada de movilizaciones en la Ciudad de México.

La CNTE se ensaña con los capitalinos, pone a la capital de cabeza, porque puede, porque nadie se los impide. A partir de hoy mismo veremos a los activistas colapsando el tráfico, vandalizando el Centro Histórico, intentado destruir las vallas metálicas.

La CNTE engaña a quien se deja, enarbolan banderas de reivindicación que son un parapeto, gruñen, consiguen recursos y se regresan a sus guaridas

Líbano, invitado de honor

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán cerró su quinta edición con banderas desplegadas. Es una iniciativa cultural que cayó en terreno fértil, con señales de un rápido crecimiento en el corto plazo. En el cierre se hizo un anuncio importante. El año próximo Líbano será el país invitado de honor, lo que supone un oportunidad extraordinaria para acercarnos a su milenaria herencia cultural y sus producciones editoriales de mayor actualidad.