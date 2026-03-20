Un día especial en Cancún

Sheinbaum inaugura la 89 Convención Bancaria (EFE)

La casa presidencial se esmeró por sacarle todo el provecho posible a la gira de trabajo de Claudia Sheinbaum por Quintana Roo, en particular su estancia en Cancún donde recibió la visita de Estado de Frank Steinmeir, presidente de Alemania. Fue una ceremonia oficial, se entonaron los himnos y la presidenta estuvo escoltada por su primer equipo, Juan Ramón de la Fuente, Luz Elena González, Edgar Amador y Marcelo Ebrard.

Alemania es líder de la Unión Europea y para México es y será un socio estratégico, e incluso un aliado, en temas espinosos como los aranceles que dispara a discreción la administración Trump.

Por si fuera poco, Claudia presidió el inicio de los trabajos de la 89 Convención Bancaria para alinear esfuerzos que permitan acelerar el crecimiento de la economía mexicana.

NL, la joya de la corona

Por su protagonismo económico, por ser uno de los estados líderes en los indicadores de desarrollo, Nuevo León se perfila como la joya de la corona entre las elecciones para gobernador que se dirimirán el año que entra.

Los partidos ponen toda la carne en el asador e incluso algunos ya mostraron sus cartas y ahora lo complicado será no saltarse las trancas de la ley electoral, porque para la jornada electoral falta más de un año y los candidatos, con otros nombres, como coordinadores o defensores, ya están en la cancha.

El PRI ya tiene perfilado al alcalde de Monterrey Adrián de la Gara, que tiene un colega amarrado en la figura del senador Waldo Fernández que será el abanderado del PVEM. El MC es gobierno en el estado y los naranjas no le hacen el feo al nepotismo, por lo que la aspirante mejor calificada en Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García. Morena tiene a Tatiana Clouthier en el mejor carril, pero podría negociar con el Verde apoyar a Waldo Fernández González.

Boicotear el Mundial

Es falso que la CNTE quiera negociar. Ha dejado plantados a los secretarios de Educación y Gobernación que se quedaron con el café y las galletas listas, pero los lideres de la Coordinadora andaban en otras actividades más importantes, como hacerle la vida de cuadritos a los habitantes de la ciudad.

Exigen diálogo directo con la presidenta o nada, con lo que ponen en evidencia que su juego es el chantaje político no el bienestar de los agremiados. Ya encarrerados amagaron con boicotear el Mundial de Futbol. Así como lo oyen. La versión es que cada vez se cotizan más caro, ¿cuánto costará esta vez apaciguarlos?

Los Monreal en aprietos

Aunque su rebeldía de no aceptar los lineamientos de Morena contra el nepotismo le han dado espacio en los medios, lo cierto es que el nombre de Saúl Monreal no aparece en las encuestas de aspirantes más mencionados para la elección de Zacatecas. No tiene argumentos para aparecer a cómo de lugar en las boletas.

Por Morena el nombre más mencionado es el del diputado Ulises Mejía que va en caballo de hacienda, por la oposición aparece el empresario tricolor Adolfo Bonilla, lo curioso es que la dirigencia del PRI también incluyó a Arturo Nahle con lo que recordó que los Nahle son de Zacatecas, no de Veracruz como algunos pensaban.

Un candidato fuerte para MC sería su actual coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez que es de la mera capital del estado y ya es muy conocido. En suma, Saúl aparece más en las columnas que en las encuetas, donde lo han borrado.

IMSS beneficia a trabajadores de Chiapas

La reforma a la Ley del Seguro Social de 2024 sigue rindiendo frutos para las Personas Trabajadoras Independientes (PTI). Nos comentan que ahora los beneficiados son los PTI de Chiapas, donde el gobierno estatal firmará un convenio con el IMSS de Zoé Robledo para incorporar al régimen ordinario, el de mayor cobertura de seguridad social que hay en México, será para mariachis, boleros, locatarios y artesanos, entre otros que se autoemplean