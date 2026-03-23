El fisco selectivo aprieta a la SC

Economía mexicana

Dos noticias recientes crean un ambiente sospechoso. A quién le doy; a quién le quito. Y por qué.

Los donatarios de la Sociedad Civil, especialmente aquellos cuya labor molesta o estorba al gobierno con la exhibición de sus fallas, pierden tal condición; es decir, si alguien ahora quiere donar dinero a cualquiera de las organizaciones des listadas en cuanto a la deducibilidad, no podrá incluir tal gasto en su declaración fiscal, excepto, excepto si ese numerario se le entrega a López. O. También a Pío.

Cuando hace unos días, con presurosa diligencia y aún mayor eficacia el Servicio de Administración Tributaria (servicio al servicio de quién de él se sirve) le otorgó la condición de donatario autorizado a Humanidad con América Latina, para reunir fondos en favor de Cuba.

Independientemente de la causa humanitaria de tan loable organización, de cuya condición ya se ha escrito aquí, lo notable ahora es la simultaneidad en el retiro de esa misma característica a otras organizaciones de la SC, de origen tan ciudadano como esta última.

La semana anterior se dió a conocer la decisión cuyo fondo es absolutamente político; no fiscal. Lo fiscal es una macana, no un propósito de política pública.

“Entre las organizaciones señaladas (Eje central) se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconocidas por sus investigaciones en educación, políticas públicas y desarrollo económico.

“Mexicanos Primero ha elaborado más de 20 estudios desde 2009, incluyendo “(Mal) Gasto: Estado de la Educación en México” (2013) y “Ahora es cuando: Metas 2012-2024”.

“México Evalúa” publica su informe anual “Hallazgos sobre el sistema de justicia penal”, mientras que el IMCO analiza temas como economía, mercado laboral, energía y equidad de género.

“El SAT explicó que algunas revocaciones están relacionadas con la falta de acreditación vigente en investigación científica y tecnológica. La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023, modificó la validez de las constancias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mediante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt)”.

“Además, el reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, publicado el 28 de noviembre de 2024, no contempla un mecanismo explícito para acreditar a organizaciones dedicadas a actividades científicas o tecnológicas, lo que generó un vacío normativo que impacta directamente en su estatus fiscal y en la posibilidad de recibir donativos deducibles”.

Como se ve todo esto es un embrollo derivado de la ineptitud del gobierno, quien suple --y aprovecha-- sus deficiencias castigando a quienes debería normar.

Pero eso no debe extrañar a nadie. Ya con el puro acoso a la señora Amparo Casar, ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, por su pensión de viudez, se tendría evidencia suficiente de cómo la 4-T se cobra las opiniones adversas.

Obviamente estas organizaciones, entre las cuales hay otras de apoyo social a personas con deficiencias físicas o problemas de diferente índole, verán reducida su capacidad de operación.

“De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las organizaciones que no recuperen su autorización en un plazo de 12 meses --insiste la información--, deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada”. O desaparecer.

“México Evalúa --ha publicado en un comunicado alusivo--, continuará desarrollando su trabajo con la convicción de que la evidencia no sólo informa sino que también impulsa cambios que hacen posible un país más justo, más próspero y con mejores oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas.” Vaya, pues.

“Esta decisión --dicen-- podría tener un impacto importante en proyectos clave relacionados con educación, justicia, investigación científica y desarrollo económico en México (EC), afectando tanto la continuidad de programas sociales como la visibilidad y confianza de estas organizaciones.”

Ningna resistirá este torpedo excepto si recurren al financiamiento de otros países y sus (“desinteresadas”) fundaciones internacionales.