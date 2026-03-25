La Grandeza de lo Sencillo

Jorge Kahwagi Gastine (Iván Guevara Ramírez)

No todos los hombres poderosos hacen sentir su poder. Algunos, los menos, lo vuelven cercano, humano, casi cotidiano. Así era Don Jorge Kahwagi.

En un país donde el tiempo es el recurso más escaso, Don Jorge, se tomaba el tiempo de saludar. A todos. Sin excepción. En esa oficina del poniente de la Ciudad de México, donde el ritmo no se detiene y la información nunca espera, su presencia no imponía distancia, sino cercanía. Y eso, en el mundo de los medios, no es menor.

Porque las redacciones suelen ser territorios de tensión: el cierre, la nota de última hora, los encabezados que definen el día siguiente, las presiones que vienen de todos lados. Así funciona. Así ha sido siempre. Pero en La Crónica de Hoy había -y hay- algo distinto. Se respira otro ambiente. Uno que no se explica solo por la línea editorial o por la estructura de trabajo, sino por quien estaba al frente. Por el ejemplo que se daba desde arriba.

Cuando llegué como columnista y titular de Cara a Cara, lo noté casi de inmediato. No fue algo que alguien me dijera, fue algo que se sentía. Y con el tiempo entendí por qué: la cabeza del grupo no solo dirigía, también formaba. No solo tomaba decisiones, también marcaba el tono humano de la organización.

Mentiría si dijera que lo conocí a profundidad. No fue así. Pero tampoco hacía falta. Bastaban unos minutos con él para entender la dimensión de la persona. Siempre había espacio para escucharte, para intercambiar una idea, para regalarte algo más valioso que el tiempo: perspectiva. De esos encuentros breves que, sin exagerar, te dejaban aprendizajes para años.

Era, además, un tipo de empresario cada vez más escaso: ético, inteligente, honorable. Sin estridencias, sin necesidad de reflectores innecesarios. Con ese porte que no se impone, pero se respeta. Sencillo en el trato, firme en las decisiones. Un liderazgo que no se gritaba, se ejercía.

Y quizá una de las mejores pruebas de su visión está en lo que decidió impulsar desde su posición: reconocer a quienes pocas veces son reconocidos. Los Premios Crónica no son solo un galardón; son una declaración. En un país donde lo inmediato suele ganar terreno, él apostó por visibilizar a quienes construyen en silencio: científicos, investigadores, académicos. Gente que no siempre ocupa titulares, pero que sostiene el futuro.

Eso dice mucho de un hombre. Tener poder mediático y usarlo no solo para amplificar lo evidente, sino para darle voz a quienes normalmente no la tienen.

Hoy se va un empresario, sí. Pero sobre todo se va un referente. Uno de esos que no abundan. De los que entienden que el liderazgo no está en la distancia, sino en la cercanía; no en el cargo, sino en la forma.

Y en tiempos donde el ruido domina, donde la prisa consume y donde el poder muchas veces se confunde con imposición, vale la pena detenerse un momento y reconocerlo: Don Jorge Kahwagi no solo dirigió un medio… dejó una manera de hacerlo.

Vuele alto, lo extrañaremos.

Por cierto:

1. CÁRCEL. En Naucalpan comienzan a cerrar círculos incómodos: dos exfuncionarios que formaron parte de la estructura de seguridad pública durante una administración panista hoy están en prisión. Son casos distintos pero con un mismo hilo conductor: el paso por una corporación que, con el tiempo, terminó bajo la lupa. Por un lado, un exsubdirector de Seguridad Ciudadana fue detenido en el marco del operativo Enjambre y posteriormente sentenciado a 40 años por delitos relacionados con el ejercicio indebido de su función; por el otro, esta misma semana se confirmó la sentencia de más de 24 años contra Dióscoro “N”, también vinculado a esa misma estructura institucional. No se trata de hechos aislados, sino de una secuencia que empieza con irregularidades en áreas sensibles, continúa con investigaciones y hoy desemboca en resoluciones judiciales firmes. Sin necesidad de equiparar contextos, lo que queda a la vista es un patrón que vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de que las instituciones de seguridad se contaminen desde dentro y la importancia de revisar con lupa lo que ocurrió en ciertos periodos de gobierno.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta