La Generación Más Conectada… y la Más Sola

De acuerdo con el World Happiness Report 2026 (publicado la semana pasada), hay un dato que debería incomodarnos más de lo que lo hace: hoy, 1 de cada 5 jóvenes en el mundo (20%) dice no tener a nadie en quien confiar. Hace apenas dos décadas, esa proporción era cercana al 12%. Pero el dato más inquietante es otro: la soledad juvenil ha crecido más rápido que cualquier otro indicador que mide el bienestar en los últimos años. Y, sin embargo, vivimos en la era de la hiperconectividad: los adolescentes pasan en promedio entre 5 y 7 horas diarias frente a pantallas, y en muchos casos superan las 7 horas cuando se suman redes sociales, mensajería y consumo de contenido.

El mismo reporte es contundente: más conexión digital significa menos felicidad. Entre adolescentes de 15 años, quienes usan redes sociales más de 7 horas al día reportan caídas significativas en su satisfacción con la vida, niveles más altos de ansiedad y menor percepción de apoyo social. El punto “óptimo”, si se le puede llamar así, parece ubicarse por debajo de 1 hora diaria; a partir de ahí, el bienestar comienza a deteriorarse de forma consistente. Más aún, el informe advierte que los jóvenes hoy son el único grupo de edad cuya felicidad ha caído de forma sostenida en la última década en las economías desarrolladas.

Este deterioro ya tiene implicaciones legales. El martes pasado, un jurado en Nuevo México determinó que Meta Platforms violó leyes de protección al consumidor por el impacto de sus plataformas —Facebook, Instagram y WhatsApp— en la salud mental de los jóvenes, imponiendo 375 millones de dólares en sanciones. Se trata de la primera vez que un jurado emite un fallo de este tipo, en un contexto marcado por una creciente ola de litigios relacionados con los efectos de las redes sociales en el bienestar de las nuevas generaciones.

Pero quizá el contraste más poderoso no está en los datos recientes, sino en una investigación que lleva más de 80 años en marcha. El Estudio de Harvard sobre el Desarrollo de Adultos —una de las investigaciones longitudinales más extensas de la historia— concluye de manera consistente que la calidad de nuestras relaciones personales es el principal predictor de una vida feliz y saludable. No el ingreso, no los logros, no el estatus. Relaciones. En otras palabras: aquello que estamos debilitando es precisamente lo que más importa.

En esa misma línea, el libro La generación ansiosa advierte que en menos de 15 años hemos transformado profundamente la infancia y la adolescencia. Pasamos de entornos basados en juego, interacción física y autonomía gradual, a ecosistemas dominados por pantallas, validación constante y exposición permanente. El resultado no es solo más tiempo en línea, sino una reconfiguración completa del desarrollo emocional: más comparación social, más presión, más ansiedad. Un dato ilustrativo que recoge el libro es particularmente revelador: la caída en actividades físicas y juego al aire libre se refleja incluso en indicadores inesperados, como la disminución en casos de lesiones típicas de la infancia —por ejemplo, brazos quebrados—, que antes eran comunes y hoy son cada vez menos frecuentes. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un niño con un brazo roto? Antes era parte de crecer. Hoy casi ha desaparecido. Menos juego físico no solo implica menos riesgo… también implica menos desarrollo social y emocional.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras los adolescentes acumulan cientos —o miles— de “conexiones”, la evidencia apunta a una reducción en la profundidad de los vínculos reales. Menos tiempo cara a cara, menos conversaciones significativas, menos espacios compartidos. El propio World Happiness Report 2026 documenta que las personas que comparten comidas con otros de manera frecuente reportan niveles significativamente más altos de bienestar y satisfacción con la vida —algo que era muy simple y hasta obvio para nuestros padres y abuelos. De hecho, quienes comen regularmente acompañados pueden registrar diferencias de hasta 1 punto completo en escalas de felicidad (de 0 a 10) frente a quienes lo hacen solos.

Sin embargo, esa práctica va en declive: en varios países, el número de comidas compartidas ha disminuido de forma sostenida en los últimos años, especialmente entre jóvenes. De acuerdo con el World Happiness Report 2026, cerca del 25% de las personas reporta haber comido sola el día anterior, y esta proporción es aún mayor entre las generaciones más jóvenes. En paralelo, el reporte también muestra que la confianza interpersonal y la percepción de apoyo social —dos de los factores más robustos del bienestar— han venido deteriorándose en las generaciones más jóvenes.

La paradoja es brutal: nunca habían estado tan conectados… pero tampoco tan solos.

Frente a esto, la discusión no puede quedarse en diagnósticos. Después de toda una vida en el servicio público, entiendo bien dónde el Estado debe intervenir y dónde no. No se trata de sobrerregular, sino de actuar con precisión donde el mercado no corrige. La solución, en buena medida, proviene de lo que ocurre dentro de las casas —en cómo se organiza el tiempo, en la calidad de las conversaciones y en los límites que se establecen—, y debe ser complementada por políticas públicas bien diseñadas. En ese sentido, los gobiernos pueden —y deben— intervenir en varios frentes: educación socioemocional como eje central; regulación digital más estricta para menores; inversión en espacios públicos que fomenten convivencia; y campañas que revaloricen el tiempo compartido.

Al final, la evidencia es consistente y difícil de ignorar: después de más de 80 años de datos y múltiples estudios recientes, la felicidad no se descarga, no se mide en likes y no se acumula en logros individuales. Se construye —lentamente— en la calidad de nuestras relaciones.

Y esa es una variable que, como sociedad, estamos empezando a perder.