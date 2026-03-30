Huachicaña amarga

Un cultivo de caña. Un cultivo de caña. (La Crónica de Hoy)

Hay un caso especial entre las distorsiones en la economía mexicana derivadas de delitos aduanales: la caña de azúcar.

El Consejo Nacional Agropecuario, presidido por Jorge Esteve, ha señalado que la industria mexicana está en riesgo por una práctica completamente desleal e ilegal: la introducción del producto por la porosa frontera sur.

El problema es ya de tal tamaño que se desea acudir directamente a la Presidencia de la República para hacer ver las afectaciones que se están ocasionando; a la par del desplome de las exportaciones, el aumento del contrabando descarado desde Guatemala pone en riesgo a toda la industria.

Una agroindustria que fue emblemática para el país, vive momentos muy difíciles.

Zacatecas en el limbo

Después de la discusión de bajo nivel que escenificó el senador Saúl Monreal, suspirante a la gobernatura de Zacatecas y pasándose siempre por el arco del triunfo lo preceptos antinepotismo de su partido, en Morena empiezan a preguntarse qué hacer con Zacatecas.

Saúl sostuvo una áspera discusión con la senadora Lily Tellez, quien lo llamo “narco político” y fue aprovechado por Monreal para tomar tribuna y hacerse notar. La escena fue calificada por sus compañeros como teatral, con alto contenido de insultos y muy pocas ideas.

Dicen por allí que a Saúl le han recomendado aquello de “qué hablen de mí, aunque hablen mal”. No parece que esta estrategia le esté dando resultados positivos a él ni a su hermano gobernador.

Otra escena en el Senado

El senador morenistas Emmanuel Reyes Carmona invitó a la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz a una visita a la Cámara Alta.

Lo curioso es que este evento, cuyos objetivos no estaban muy claros, terminó dando curso al tema de la sucesión en Michoacán. Y sí, Grecia indicó que evalúa contender por la gubernatura, aunque aclaró a los morenistas anfitriones que todo sería, inequívocamente, por la vía independiente y bajo el Movimiento del Sombrero fundado por su finado esposo Carlos Manzo.

Ya entrados en el tema, se vio a Gerardo Fernández Noroña organizando una porra al grito de “Morón, Morón, Morón”, por el apellido de su colega, también senador.

Den los corrillos se comenta que Morena coquetea con la alcaldesa de Uruapan para sumarla a las finas de este partido, pero invitarla al Senado no parece haberla acercado al partido.

La alcaldesa o alguien de su equipo suspiró al final de su visita: “para qué invitan, si ya saben…”

Ley Jericó: lo básico en seguros médicos

Quien ha tenido un seguro de gastos médicos lo sabe: las pólizas suben sin explicación clara, las coberturas se pierden en la letra pequeña y, cuando llega la emergencia, aparecen cargos que nadie vio venir.

Negarlo sería absurdo.

En un país con una de las inflaciones médicas más altas del continente, la opacidad en el sector no es un detalle menor, es parte del problema. Por eso resulta pertinente la llamada “Ley Jericó”, una propuesta que plantea reglas claras, contratos entendibles y transparencia en tarifas.

La propuesta es del diputado federal Jericó Abramo Masso, quien afirma que no se trata de una cruzada contra la iniciativa privada, solo de modificar la dinámica del sector salud privado, mejorarla y también de enviar un mensaje más amplio: que es posible legislar para contener abusos.

Participación ciudadana en presupuesto

La CDMX elegirá a sus representantes vecinales y los proyectos de mejora en las colonias capitalinas. Inicia nuevamente la Consulta de Presupuesto Participativo.

Destaca que este año el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidido por Patricia Avendaño, firmó un convenio con Talleres Gráficos para la impresión de más de 6 millones de boletas con medidas de seguridad propias de una elección.

La autoridad está haciendo lo suyo, sólo falta que la ciudadanía adopte estos ejercicios en los que se decide en qué gastar parte del presupuesto de las alcaldías.