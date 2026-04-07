Inversión mundialista bajo prueba

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte, está listo para la Copa del Mundo de Futbol (Tomas Pérez/EFE)

La inversión realizada para modernizar el Estadio Azteca, ahora nombrado Banorte, con motivo del mundial, marca un momento relevante no solo para el futbol mexicano, sino para la capacidad del país de presentarse ante el mundo como un anfitrión moderno y competitivo.

Ya era necesario realizar una remodelación al estadio más importante del país, que fue inaugurado en el año de 1966, construido sobre roca volcánica, cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Su capacidad actual se acerca a los 87 mil espectadores, por lo que se le considera el más grande de Latinoamérica. El estadio ha vivido dos mundiales en 1970 y 1986, por lo que con el de este año acumulará tres mundiales.

Detrás de esta renovación está Grupo Ollamani, firma que asumió la propiedad tras su escisión de Grupo Televisa, aunque en los hechos el control sigue vinculado a Emilio Azcárraga Jean. A este esfuerzo se sumó Banorte de Carlos Hank González, que aportó alrededor de 3 mil 500 millones de pesos para la modernización y con ello adquirió los derechos de nombre por más de una década sobre el también conocido Coloso de Santa Úrsula

Se trata de una apuesta significativa del capital privado por reposicionar uno de los recintos más emblemáticos del mundo, y dejarlo en condiciones para realizar la justa mundialista. Y en buena medida, el objetivo se ha cumplido. La remodelación incluyó una cancha con tecnología híbrida, sistemas de drenaje avanzados, iluminación de última generación, mayor comodidad en butacas, palcos renovados y una infraestructura tecnológica que incluye conectividad de alto nivel y herramientas digitales que lo colocan dentro del estándar internacional.

En términos de imagen y capacidad técnica, el renovado Estadio Banorte da un paso firme hacia el futuro sin perder su esencia. Y es que dentro de sus 60 años de vida, este recinto ha sido escenario de momentos históricos del balompié protagonizados por figuras como Pelé y Maradona, ahora se prepara para hacer historia nuevamente.

Sin embargo, la efectividad del estadio no está relacionada únicamente con su infraestructura, sino también con otros factores esenciales para su correcto funcionamiento. Esto quedó demostrado durante el evento de reapertura realizado el pasado 28 de marzo con el partido entre México y Portugal, donde surgieron problemas que deben resolverse.

Los más significativos son las deficiencias en cuanto a movilidad para los asistentes. Muchos enfrentaron tiempos de traslado prolongados, confusión en los puntos de acceso y dificultades para ubicar transporte. La saturación del sistema público y la falta de información clara generaron molestias que, si bien no opacaron por completo el evento, sí evidenciaron una desconexión entre la planeación y la experiencia real del aficionado.

A esto se sumaron inconvenientes tecnológicos, particularmente en el acceso con boletos digitales debido a fallas de conectividad en ciertas zonas. También hubo observaciones sobre mala visibilidad desde algunos puntos y detalles inconclusos en áreas del estadio. Ninguno de estos problemas es insalvable, pero sí representan alertas importantes considerando la magnitud del evento que está por venir.

La responsabilidad recae ahora en quienes lideran el proyecto. Emilio Azcárraga Jean, junto con Grupo Ollamani y sus socios, tienen en sus manos no solo un activo de enorme valor económico, sino un símbolo nacional que será observado por millones de personas en todo el mundo.

La inversión ya está hecha, y el estadio está listo en lo estructural. Lo que sigue es facilitar transporte, accesos, señalización, conectividad y atención al público, porque en eventos de esta escala, el éxito no se mide únicamente en la modernidad del recinto, sino en la capacidad de hacerlo funcionar adecuadamente. El nuevo Estadio Banorte ya demostró que puede competir en infraestructura, ahora debe demostrar que también puede hacerlo en organización.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com