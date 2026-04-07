La absurda demagogia y una guerra

AIFA (Archivo/Cuartoscuro)

Discutir sobre el AIFA es tan innecesario como frecuente. El gobierno actual se empeña en presentar la obra de su antecesor (¿?) como la solución aeronáutica del país sin admitir lo evidente: se trata de un aeropuerto regional construido con insularidad, con capacidad limitada a dos pistas y pocos vuelos “--en enero (EoL) cayó 21.1% en pasajeros internacionales respecto al mismo periodo de 2025 con una movilización de tan sólo 29 mil 544 usuarios”--; mediocridad arquitectónica justificada por funcionalidad castrense (por más premios en subasta como le consigan) y nula planeación para su conectividad. En esto último todo ha sido hasta ahora un fracaso sobre ruedas.

La justificación del capricho constructor fue crear con él un triangular Sistema Aeroportuario para el Valle de México, lo cual no se logró. La terminal de Toluca no funciona; las dos terminales del Benito Juárez son evidentemente caducas y el sistema prometido por el faraón del AIFA, no aparece por ninguna parte.

La única abundancia en torno al aeropuerto es la demagogia triunfalista. Y en un símil (ahora con el mundial encima), podemos decir: la verborrea defensiva es como los jugadores de la selección nacional: se acercan al área y cuando disparan pierden el arco enemigo.

Pero mejor hablemos de cosas importantes. La guerra EU-Irán, por ejemplo, y el entorno energético financiero de ella derivado. Pavoroso.

A primera vista: Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Una simple jugada diplomática, una típica maniobra geopolítica. No lo es. Es una bomba financiera. Veamos... • El 20% del consumo total de petróleo del mundo, pasa por el estrecho de Ormuz. • El costo energético de Europa aumentó en 16 mil 200 millones de dólares en solo 30 días de guerra. • El gas natural en Europa subió un 100 %, el petróleo un 60 %, y el precio del barril de diésel alcanzó los 200 dólares. • Las reservas en dólares han disminuido de 70% a 57% en 25 años. • Irán se unió al BRICS en 2024. Rusia prohibió las transacciones en dólares. El precio del oro alcanzó los 5 mil 500 dólares por onza. • Si Europa acepta el acuerdo, paga en euros, no en dólares. • Un solo acuerdo petrolero importante que no sea en dólares basta para demostrar al mundo que es posible tener otra moneda de reserva. Así la magnitud de lo que está sucediendo. • El petrodólar es el sistema financiero más poderoso de la historia. Nació en 1974, obligó a todos los países del mundo a tener dólares para comprar petróleo. Es la base del dominio financiero estadounidense. No es el poder, ni la confianza, sino el petróleo. • Si este sistema se debilita, los países del BRICS acelerarán sus esfuerzos, los Estados del Golfo reconsiderarán sus posiciones, la demanda del dólar se desplomará y Estados Unidos sufrirá para financiar los 34 Trillones de dólares de su deuda en condiciones normales. Estados Unidos no pierde una batalla, pero perderá la guerra: la guerra financiera que tiene ganada desde 1974. • El 2 de abril en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, se dijo: «Aunque la guerra con Irán termine, el daño ya está hecho». El Deutsche Bank describió la guerra con Irán como un «desencadenante» para sustituir el dólar estadounidense por el yuan ¿o por el euro? Esta es la lógica: • Irán cierra el estrecho de Ormuz a Estados Unidos y lo abre a la Unión Europea mediante un acuerdo. • La Unión Europea, insultada por EUA y dañada por las consecuencias, considera seriamente aceptar el acuerdo. • El acuerdo se hace en euros o en yuanes, no en dólares. • Los países que observan la situación — BRICS, el Sur Global y los Estados del Golfo— ven lo que está sucediendo. • «Si la UE puede prescindir del dólar, nosotros también». • La demanda del dólar está cayendo. Las reservas se están reduciendo. La inflación aumenta en EUA (VJG).

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