Aproximaciones neoliberales de la IVT-2P

Claudia Sheinbaum

En muchas ocasiones lo hemos dicho: la Cuarta Transformación es un intento personal de irrumpir en la historia por la puerta de atrás, mediante la aplicación de ocurrencias llamativas en el discurso político, sin sustento ideológico real. Ocurrencias, oraciones felices; fraseología en lugar de sustancia, como todas esas sentencias con aspiración de apotegma en cuyo contenido se mezclan inspiraciones bíblicas o evangélicas con gritería de motín.

Por eso no es para extrañarse el amasijo de actitudes y los bandazos entre aplicaciones neoliberales y atropellos libertarios en actitudes mutuamente excluyentes. Estos son algunos ejemplos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió criterios de sus antecesores, al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial ni solicitud extranjera, cuando existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

“La ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que los criterios anteriores permitieron, entre 2018 y 2025, el desbloqueo masivo de cuentas por más de 32 mil millones de pesos”.

Esa actitud fiscal, con respaldo judicial contraviene todas las bases de libertad individual, derechos, presunción de inocencia, proceso adecuado, defensa y audiencia. Es poner al gobierno por encima de los derechos ciudadanos. Una herencia de Pablo Gómez, quizá.

Pero junto a esas actitudes propias del totalitarismo, se abren rendijas a la participación del capital privado, actitud típicamente neoliberal. Mientras se grava el consumo de bebidas azucaradas y se pretende un fondo de atención médica contra obesidad o diabetes con ese impuesto, la presidenta de la República recibe a los inversionistas de Coca-Cola con tapete escarlata en el Palacio Nacional:

“(El diario). - Coca-Cola invertirá en el País seis mil millones de dólares, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Mandataria informó en redes sociales que sostuvo una reunión con el director ejecutivo global de la empresa, Henrique Braun, quien le confirmó el monto de inversión en el País.

“En (el) Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. (Además) El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita”, publicó.

La Mandataria (el pasado febrero). También destacó la continuidad de la política económica de su administración”.

Pero hay otras cosas llamativas. Una de ellas ocurrió ayer en el Senado. Mientras se debatía la intervención de los fondos del retiro personal hasta por un 30 por ciento para financiar obras públicas mediante un encaje brotado de una chistera abusiva, llamado Ley para el Fomento de la infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LEPAFOINESDESABI), alguien observó la sustancia y bautizó la estrategia: es un recurso tecnocrático y neoliberal.

Al menos eso les dijo la senadora Claudia Sánchez (PRI) quien diagnosticó:

“...esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores, hoy no existe, hoy avala un dictamen. El más tecnócrata y neoliberal que yo haya visto...”

El senador Ladrón de Guevara (nada más de apellido dice), defendió el punto sin recursos: se conserva la rectoría estatal. ¡Ah!, bueno.

Y otro giro en el sinfín de las contradicciones: El gobierno anterior proclamaba la inutilidad de la ciencia neoliberal, especialmente la llegada a la Luna, según decía la señora Álvarez Buylla. Hoy la presidenta (con A), si bien habla de los recursos y su destino mejor, dice:

“...Imágenes de la tierra y de la luna son algo, pues, extraordinario. Hay países que tienen esa capacidad de, pues, de desarrollar investigación a ese nivel, y es, pues con motivos científicos...”

Y si a estos ejemplos agregamos el más reciente en torno de un panel científico para buscar métodos no convencionales y no agresivos de explotación de hidrocarburos y gas (se llama “fracking”, entre otros), las cosas se entienden menos.

Quieren descubrir el “Fracking del bienestar”.