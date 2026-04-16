¿Ustedes les creen?... Yo tampoco

Perrito del refugio franciscano (Galo Cañas Rodríguez)

Qué cierto es aquello de que cada quien se engaña con la mentira que más le guste, incluso porque no existe mayor placer que escucharla cuando ya sabes de qué va eso de tu verdad, su verdad y LA VERDAD, pero con disimulos o no…

Para el día de hoy se me juntaron tres casos repletos de aciertos; de farsas a medias y/o de falsedades totales, pero que por cuestión meramente de espacio iré abordando bajo el método triage, dada la importancia y consecuencias de cada uno. Este jueves, hasta donde llegue. En primer instancia me referiré al recién anunciado (curiosamente de manera conjunta, pero dado a conocer unilateralmente) regreso de Los Franciscanitos a su histórico y legítimo hogar cuajimalpense y a los “acuerdos alcanzados” para que aquello se cumpla cabalmente por parte del Gobierno de CdMx-@ClaraBrugadaM, sin más mentiras y/o montajes. Como segunda trama quedará pendiente la tragedia… porque lo es y lo seguirá siendo for ever… de los hipopótamos Escobar sobre los que nuevamente se cierne la muerte provocada al considerárseles sobrepoblación de especie invasora con todos los riesgos y daños que ello implica, máxime tratándose de incontrolables megavertebrados. Como tercer punto estará el debate que levantó en RR. SS. la senadora morenista por el EdoMex, Mariela Gutiérrez Escalante, además doblemente ex presidenta municipal de Tecámac, cuestionada fuertemente por activistas tras conocerse que tan sólo en un triste periodo de 5 años (sí, no 6) de ¿gobierno?, eliminó indiscriminadamente a 10 mil perros “de la calle”, quedando exhibida como persona con extraordinario cinismo y enorme soberbia al aceptar, sin más, el abusivo hecho “porque la normatividad lo permite”. Ya le tocará lo suyo en este espacio, pero por hoy, permítaseme expresar mi falta de entendimiento hacia que de repente y tras haberlo negado rotundamente (a saber si por la orgánica marcha del domingo y el cierre, al siguiente lunes, de un punto muy conflictivo de la capital mexicana como es Av. Insurgentes y Av. Reforma, por parte del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano), haya resultado la posibilidad de que regresen en DOS SEMANAS… dos, dos, dos… a partir de antier, los perros y gatos que revictimizó Clara Brugada con todo el poder que le otorga… momentáneamente… ser Jefa de Gobierno, quedando remarcado para la historia de la protección animal en México su abusivo y violento saqueo a base de patrañas e invenciones de un maltrato que por supuesto nunca existió, pero para lo que se confabularon funcionarios y pocamadre de “influencers” en afán de demeritar un esfuerzo de casi 50 años, y todo, para quedarse y repartir el producto millonario de la im-pro-ce-den-te venta de un terreno que por no haber sido entregado para diciembre del 2025, cusa una pena económica de 6 millones de pesos por cada mes de retraso; dinerito que debe estar mermando la bolsa de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, administrada con la perversidad y ratería de un patronato que debería estar en la cárcel dadas ya sus muy públicas sinvergüenzadas. Punto aparte que me inquieta del comunicado aparecido en hoja blanca, sin logotipos ni del GCdMx ni del Refugio Franciscano, son básicamente dos requisitos además de la acreditación de las instalaciones, tales como son presentar un peritaje sobre agua y drenaje y otro más en materia de topografía, que realmente caen en lo ridículo y la improcedencia puesto que además de no tratarse de exigencias legales en materia de albergues o refugios para la protección animal, ni el mismo gobierno los cumple, por ejemplo, en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal localizadas en Xochimilco, pero que con todo, el abogado franciscano Fernando Pérez Correa entregará durante la presente semana para evitar más pretextos y que ya puedan regresar a casa Los Franciscanitos sobrevivientes de ese operativo tan inútil como despiadado. Otro “acuerdo” que me hace ruido es el compromiso para dar en adopción “conjuntamente” a esas criaturitas, por cuanto el propio gobierno no ha podido salir ni de unos cuantos perritos peregrinos del pasado 12 de diciembre y mucho menos de la enorme cantidad de lomitos y michis enclaustrados por diversos motivos en la BVA. Lo anterior, ni contando con el ofrecimiento de la FAH para colocar de inmediato a 100 en maravillosos hogares estadounidenses. Al respecto, el abogado referido fue preciso al citar que el protocolo para adopción de francisCanitos y FrancisGatitos sostendrá la rigidez de siempre y que su retorno será seguro y paulatino. Como corolario aparece que el gobierno capitalino seguirá siendo mediador… caray… en un conflicto que provocó por ambición. Eso sí que es desvergüenza, pero de no regresar a Los Franciscanitos dentro del plazo, insisto, con-jun-t-men-te pactado, no le arriendo a doña Clara las ganancias. ¡Que conste! Lo del fin de semana fue cosa de niños. Ya seguiré en siguiente oportunidad con los hipos…

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