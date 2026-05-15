Relevo en Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Victor Rodríguez en la Dirección de Pemex y la llegada de Juan Carlos Carpio como titular de la paraestatal (Captura de video)

“No mentir”, una premisa de la 4T, fue una de las máximas del ahora exdirector de Pemex, algo que habla bien de su persona, pero que, en el contexto de gobierno y, más aun, en el de la empresa petrolera, no siempre le era útil.

En efecto, trató de renunciar dos veces antes de que al fin se acordara su salida y, en ambas ocasiones, la negativa respondió a la necesidad presidencial de tener a alguien de confianza en este monstruo productivo. Un hombre, en efecto honesto, que hiciera mancuerna con la secretaria de Energía.

Termina una etapa en Pemex, corta y de legado incierto, no por incapacidad o conducta poco institucional, sino porque Petróleos Mexicanos es un organismo que se mueve en buena medida con lógica propia y sólo con el tiempo, mucho tiempo, podrá dejar atrás una serie de usos y costumbres que hoy son un lastre.

Sembrar las dudas sobre el INE

Algo está ocurriendo alrededor del INE (consejeros lo comentan en privado). La denuncia pública hecha por la consejera Frida Gómez sobre la supuesta falsificación de su firma en un documento dirigido a la FGR está moviendo el tapete.

En realidad, dentro del Instituto el episodio fue interpretado como un síntoma del ambiente enrarecido que rodea actualmente a la autoridad electoral y hay quienes sostienen que se está construyendo, deliberadamente, una narrativa de desgaste interno con el objetivo de debilitar al árbitro electoral justo en momentos clave.

La coincidencia temporal con la incorporación de nuevos consejeros no pasa desapercibida; cada vez con mayor frecuencia, circulan documentos y ataques anónimos que buscan confrontar a integrantes del propio Instituto o sembrar dudas sobre su funcionamiento.

La UNAM, Narro y La Pita

La UNAM realizó la ceremonia de reconocimiento a 137 académicas y académicos por 50 años de servicio, demostrando, como siempre, que en esta gran institución se expresa lo mejor de México.

Un reconocimiento, la insignia que acredita como Profesor Emérito al doctor José Narro Robles, es especialmente significativa para nuestra casa editorial, pues Los Premios Crónica que entregamos año con año se han visto acompañados siempre por este gran universitario.

Otro reconocimiento llamó la atención, el de Guadalupe Carrasco “La Pita”, por sus 50 años de docente. El rector Leonardo Lomelí brindó una remembranza sobre la UNAM de hace 40 años, durante el movimiento estudiantil del CEU, cuando se gestó una reforma universitaria y donde hubo una participación activa de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum.

Viene la reforma de la reforma

Y como se anticipaba, allí viene un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión con la intención de posponer la próxima elección judicial y evitar que resulte concurrente con la elección de gobernadores, legisladores y alcaldes de 2027.

Podemos suponer que, de alguna manera, ya se logró hacer llegar un mensaje e Presidencia, donde estaba la principal reticencia a este movimiento: si se desgasta la muy nueva forma de elegir a los jueces, magistrados y ministros, la elección judicial podría vivir un descrédito ciudadano difícil de revertir.

Argumentos hay y muchos para suponer que finalmente la elección se reprogramará.