Coahuila, las lecciones

Detrás del resultado electoral priista en Coahuila, se encuentra gobierno de Manolo Jiménez, quien ha dado resultados en temas sensibles, como la seguridad pública. Y cabe destacar que ese esfuerzo ha estado coordinado con las fuerzas armadas y los equipos de seguridad federales.

De hecho, Omar García Harfuch debe tener en Coahuila un estado modelo, pues no le tira la pelota con un “ahí encárgate de este problema”, sino que realmente las fuerzas policiales estatales, integradas plenamente con la parte ministerial, están haciendo su trabajo.

Así, los resultados de la elección deben leerse como un triunfo de Manolo Jiménez. La buena nueva para la oposición es que es posible derrotar claramente en urnas a Morena, quizás la no tan buena es que esto se hace edificando cuidadosamente un gobierno capaz (y eso no es fácil).

Y debe señalarse, finalmente, que una parte esencial en esto ha sido la Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila, pues ha logrado operar los temas políticos locales y la relación con los partidos. Mucha mano en lograr un entorno en el que un triunfo electoral terminará siendo reconocido como voluntad ciudadana y sólo habrá algunos casos puntuales con quejas de inequidad.

Sin impedimento para que Américo entre a EU

Ha resultado un puntualización precisa y contundente la que el Departamento de Seguridad Nacional de EU dio al diario La Opinión de Los Ángeles y que deja claro que los gobernadores de Tamaulipas y de Sonora no están impedidos de ingresar a EU.

La Opinión solicitó la información oficial y el Departamento de Seuridad Nacional nego que los mandatarios Américo Villarreal y Alfonso Durazo cuenten con algún tipo de “parole” o permiso especial para ingresar a Estados Unidos, lo que derrumba el eje central del reportaje de Los Angeles Times que sostenía precisamente lo contrario.

El desmentido alimenta la percepción de que existe una estrategia para presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante los temas de seguridad en Norteamérica.

No son pocos los que ven detrás de estos episodios una estrategia del equipo de Donald Trump con miras a las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos.

Ayotzinapa, alentador de represión

Si la CNTE ya puede tener hartos a los capitalinos, a quienes ha obligado ya durante dos semanas a ocupar muchas horas más en traslados o, de plano, a interrumpir sus actividades económicas, este lunes la adhesión de los normalistas de Ayotzinapa no podía resultar peor para efectos de la popularidad de la protesta magisterial.

Los normalistas fueron encapsulados limpiamente por las fuerzas del orden, es decir, se les rodeo y se evitó que cometieran las tropelías que bien se les conocen. Pero en el proceso, se les decomisaron 59 explosivos caseros.

Pero el peor golpe no es a la poca popularidad de los bloqueos de tránsito. Los profes de la CNTE, los de base, no los dirigentes, tienen entre sus preocupaciones más latentes el de la represión. Bien harían en pensar lo que esos petardos hubieran podido provocar si los de Ayotzinapa no hubieran sido cercados.

Unión de instituciones de educación superior

Un ambicioso e inédito esfuerzo colaborativo entre las principales instituciones de educación superior del centro del país se ha materializado. La UNAM, el IPN (incluyendo el Cinvestav) y la UAM han creado una alianza académica que permitirá sumar esfuerzos de investigación sobre diversas temáticas nacionales.

Con el espíritu que siempre ha distinguido a estas instituciones, la materia de estudio será aquello catalogado como estratégico para transformación del país. La desigualdad social no podía dejar de estar presente en esta labor.

Las instituciones compartirán infraestructura, fomentarán la movilidad académica para estos fines y darán apoyo a los planes de desarrollo nacional para garantizar la soberanía tecnológica.