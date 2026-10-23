Maestros en pro de la evaluación

Salón de Clases (Carolina Jiménez Mariscal)

Desde la contrarreforma educativa de AMLO, se ha mantenido la idea de que los profesores de educación básica no quieren pasar por evaluaciones. La idea incluso ha sido explotada desde todos los sectores, incluyendo el sindical, pero una gran sorpresa es que en el Cuestionario Diagnóstico aplicado a los profes, estos se muestran en 80 por ciento favorables a que las promociones se obtengan mediante examen.

¿Contradictorio? No forzosamente, pues una de las críticas realizadas a los restos del sistema de evaluación, que ahora es más que nada voluntario, es que la discrecionalidad (de un director o de un funcionario) se daba en el momento de decidir quienes estaban listos para la prueba de ciertos puestos. El examen, con muchos defectos se decía, no era lo más lesivo para el trabajador educativo, sino la discrecionalidad.

El karma de la 4T fue sostener que los exámenes que en su momento aplicó la administración de Peña Nieto lesionaban la dignidad del profesorado. Ahora allí está el profesorado deseando un examen que evite que sus directivos o líderes sindicales repartan plazas a capricho o en función de quien va a las marchas de mayo.

Malú Micher y la esperanza perdida

Martha Lucía Micher fue feminista hace algún tiempo. De hecho, en ella descansó una parte importante de los temas de género, entre ellos la discusión de leyes relativas a la violencia contra las mujeres o la no penalización del aborto. Los foros destinados a promover que estas leyes avanzaran en el país siempre tenían en Malú a una asistente indiscutida.

La prudencia y la constancia en estos temas la distinguieron y, hace ya muchos años, exploraba fórmulas para que legislaturas estatales no pudieran darle la vuelta a premisas básicas que deben cumplirse. La discusión incluía debates en el orden jurídico nacional, por ejemplo si la voz legislativa feminista debía impulsar el código penal nacional o un régimen penal unificado que juristas proponían para armonizar la titubeante justicia en el país.

Malú es legisladora 4T desde hace tiempo y sacar a la luz pública esos debates es algo que ya no sucede, al menos en su caso.

Rojo de la Vega, preparada

En Cuauhtémoc, la seguridad muestra avances y eso era algo más que necesario para que la alcaldesa inicie bien el camino del 2027.

La alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega reportó tres meses consecutivos de disminución de la incidencia delictiva y una reducción de 5.9% en septiembre respecto de agosto de 2026, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, con datos del gobierno morenista capitalino y validados por el sistema de acopio de datos federal.

Los resultados merecen atención.

De acuerdo con los responsables de la estrategia de Seguridad, Cuauhtémoc Construye Paz es el mecanismo de prevención situacional. Desde 2025, Rojo de la Vega planteó que los espacios públicos deben mejorar la visibilidad de las colonias, así como atender lugares abandonados y recuperar espacios para el uso de la gente. Por lo que hace sentido que reporta más de 100 mil luminarias intervenidas mediante instalaciones y reparaciones, más de 500 espacios recuperados y una disminución de 5,400 vehículos abandonados en las calles durante dos años.

El IMSS y el aumento

El aumento otorgado al personal del IMSS puede parecer poco, pero cubre un aspecto que fue motivo de inconformidad y detonante de movilizaciones: la institución hermana, el ISSSTE, parecía haber sido mejor tratada en la revisión contractual y resultaba inexplicable a ojos de la comunidad del Seguro Social.

La propuesta gubernamental solventó esa diferencia y esa es su virtud para desactivar las movilizaciones callejeras.