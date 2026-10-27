Consejo general del INE Consejo general del INE (La Crónica de Hoy)

La primera ronda de pláticas entre los consejeros electorales aún en funciones, ocurrida este lunes, no ha arrojado un consenso claro para dotar al pleno de una presidencia interina que dé continuidad a los trabajos en curso para la elección 2027.

Este martes, seguramente, el sentido de urgencia acercará posiciones y dará paso a la designación de quien estará al frente de la presidencia en el Pleno del Consejo General. Y esto se dará después de haber considerado un factor extra que, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en la Cámara de Diputados, ha salido a relucir en las pláticas: el factor de género debe respetarse.

En efecto, hay una presidencia del Consejo General interina y una presidencia a ser ocupada durante un poco menos de 7 años. La presencia de una mujer en una de estos espacios aparece como ineludible.

De Apatzingán a Río de Janeiro

Carlos Torres Piña, el coordinador estatal de la 4T en Michoacán, lanzó un mensaje a los morenistas en el que destaca que la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil es un ejemplo que los cuatroteístas deben aprender.

El ex fiscal estatal se mostró convencido de que navegar las aguas de la política siendo mayoría es cómodo, pero que cuando las cosas no pintan bien hay que saber remontar una desventaja. Ese resultado cuestiona la narrativa del avance de la derecha como un fenómeno inevitable en América Latina, sentenció. Sostuvo que la experiencia brasileña deja una enseñanza para los movimientos progresistas.

El whatsapp de Lula

En la foto, la del festejo de Lula al enterarse del apretado triunfo contra Bolsonaro Jr, una cara, la de André Janones, es apenas visible. Resultó algo simbólico, pues su labor en la campaña del candidato del Partido de los Trabajadores se dio en medios digitales, generando un impulso en donde su nombre y su rostro pronto quedaron enterrados. La ola digital tuvo un impulso masivo que pocos podían prever. Quien la generó, el hombre que apenas se adivina en la foto del triunfo, es el llamado General Digital de Lula, quien armó una cadena de Whatsapp en 21 días, ligando 10 millones de usuarios para promover el voto en favor de la izquierda brasileña.

Pocos dudan en este momento que Janones sea el principal artífice de algo que no se veía en el gigante sudamericano desde que regresaron las elecciones democráticas. En efecto, ningún candidato derrotado en la primera vuelta de las presidenciales había logrado revertir la desventaja en la segunda vuelta.

Las nuevas reglas SAT

En el conflicto con los transportistas, además del recurrente tema de seguridad carretera, ha salido a colación el asunto de los impuestos y las nuevas formas de vigilar su pago. Es un tema que quedó un tanto enterrado ya que otros conflictos, como las protestas en el Instituto Mexicano del Seguro Socia o la más reciente crisis en el Instituto Nacional Electoral, han acaparado la atención pública. Pero en verdad que las nuevas reglas 2027 (aun cuando no impliquen impuestos nuevos) tienden a llamar más y más la atención, sobre todo porque se trata de la carga que los de siempre, lo que ya pagan impuestos, se ven obligados a resistir.

Parece que será un asunto de lento pero seguro crecimiento.