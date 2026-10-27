(E)Lecciones. Serbia y Brasil

Remonata histórica en Brasil El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, levanta el brazo de su "general", el diputado André Janones, artífice del "Ejército" digital que condujo al presidente a la victoria (Sebastiao Moreira/EFE)

El domingo 25 de octubre fue un día memorable en asuntos electorales. Por un lado, Luiz Inácio Lula da Silva logró revertir la desventaja que tenía en la primera vuelta y derrotó al ultraderechista Flavio Bolsonaro, para reelegirse como presidente de Brasil. Por otro, los electores de Serbia lograron terminar con otro régimen autoritario, muy ligado al gobierno ruso, el de Aleksandar Vučić, que había gobernado con mano de hierro durante los últimos 14 años.

Ambas elecciones dan cuenta de que la participación ciudadana y el voto masivo son parte integral de una democracia, y pueden acabar con los dictadores, o impedir que llegue un personaje con esas intenciones. Dejan varias lecciones. Empecemos con Serbia.

En el país balcánico, la jornada electoral concluyó con un histórico vuelco político tras la derrota del partido gobernante y la victoria por mayoría absoluta de la opositora Lista de Estudiantes, que obtuvo aproximadamente 52% de los votos, frente al 32% del partido de Vučić, con lo que se hizo de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, que elige al primer ministro.

Lo interesante aquí es la conformación de esta Lista de Estudiantes, que resultó ganadora. Se trata de un movimiento de autogestión horizontal compuesto por académicos, economistas e intelectuales elegidos en asambleas universitarias. La plataforma no cuenta con un líder único ni un candidato oficial a primer ministro, promoviendo en su lugar la separación de poderes y el fin de los privilegios económicos institucionales. El movimiento canalizó el descontento social acumulado durante años para consolidar la primera gran revuelta estudiantil del siglo XXI en Europa que logra llegar al poder por la vía institucional.

El movimiento nació directamente en las calles como respuesta ciudadana a la corrupción, expresada trágicamente cuando el techo de una estación de trenes, construido bajo licitaciones opacas, se desplomó y costó la vida a 16 personas en Novi Sad. De ahí surgieron manifestaciones crecientes que, a lo largo de los últimos dos años, tuvieron al menos una veintena de muertos por la represión.

Tras liderar el ejecutivo durante 12 años, Vučić renunció formalmente a la presidencia un mes antes de los comicios para eludir el límite constitucional de mandatos e intentar revalidar su control del poder postulándose al cargo de primer ministro. Pero esta vez, del movimiento social de protesta surgió la Lista de Estudiantes, cuyos candidatos fueron elegidos mediante asambleas en las universidades. La lista está conformada principalmente por profesionales cualificados de la sociedad civil, con gran presencia de académicos.

Su proyecto descansó, casi exclusivamente, en dos ejes: el combate a la corrupción y la separación de poderes, particularmente en lo referente al Judicial y a la fiscalía general. No hubo grandes pronunciamientos de política económica, social o exterior. En otras palabras, adoptaron una política pragmática para evitar la polarización del voto. La cuestión central era recuperar la democracia y sus instituciones.

El éxito de la lista, que no tenía casi ningún político conocido, fue tal que logró dos cosas al mismo tiempo: hacer que acudiera a votar el 70% del padrón, porcentaje récord desde la desintegración de Yugoslavia, y pulverizar a los partidos tradicionales de oposición. Ni el de centro-izquierda pro europeo, ni los de derecha nacionalista superaron el umbral para mantener el registro. El electorado urbano, joven y de clase media del primero, y el voto de castigo de los segundos, se volcaron hacia la nueva oposición.

Unos cuantos datos más, para terminar el contexto. Los gobiernos de Vučić se caracterizaron por una política económica ortodoxa, “de austeridad”, acompañada por subsidios directos a la población vulnerable. Su política de información (había sido ministro con el infame Milosević) fue la captura, directa o indirecta, de los medios impresos y electrónicos. Lo que no pudo controlar fueron las redes sociales, y por ahí se coló la lista, con su empuje juvenil.

Dentro de la toma de instituciones, Vučić tomó el control de la Comisión Electoral de la República, misma que -ante la enorme diferencia de votos- no tuvo espacio para manipular los resultados, lo que hubiera provocado un gran estallido social.

En resumen, Vučić no perdió ante los partidos tradicionales, que no habían logrado hacerle sombra desde 2012, sino ante un movimiento pragmático y ambiguo en muchas cosas, pero decididamente democratizador. Perdió a pesar de su política de subsidios directos, de su control a los medios tradicionales y de tener al árbitro electoral de su parte. Perdió por la corrupción, por el hartazgo ante la toma del Poder Judicial, por tener oídos sordos a las protestas y por el peso de las redes sociales.

En Brasil, Lula logró su inesperada victoria, entre otras cosas, porque, -como los serbios, pero un poco más tarde- por fin usó un ejército digital en su campaña. Pero ganó sobre todo porque en la segunda vuelta electoral sucede lo que señalamos en la entrega anterior: el ciudadano no vota por quien prefiere, sino contra quien le parece peor para sí mismo y para el país.

Si vemos la evolución de los votos entre la primera y la segunda vuelta encontraremos al menos tres factores de interés que explican la victoria de Lula. Uno es la disminución de la abstención; otro es la disminución del voto nulo; el tercero es el fuerte crecimiento del sufragio por Lula en las regiones donde el voto para Flavio Bolsonaro es mayoría y en los grupos demográficos en los que el derechista llevaba ventaja: entre los hombres, entre los blancos y entre los evangélicos.

Esos tres factores nos dicen una cosa bastante clara. Más que una victoria de Lula, se trató de una derrota de Bolsonaro. Sintiéndose seguro, el candidato derechista se abrió de capa en su relación de dependencia hacia Trump, en su intento de copiar a Bukele y en su pretensión de acabar con muchas instituciones de la democracia brasileña. Eso, sin contar diversos escándalos. Lo derrotó su propia hibris, para fortuna del subcontinente.

En Brasil, afortunadamente, no ha habido la toma del Poder Judicial de parte de los gobiernos civiles. La autonomía del Tribunal Superior Electoral ha garantizado confianza social hacia los comicios. Tanto así, que las quejas de los derrotados -los antidemócratas suelen ser pésimos perdedores- no son sobre el conteo electrónico de votos, sino sobre los horarios de cierre en algunas casillas.

¿Podremos tomar algunas de estas lecciones en México, algún día? Es una pregunta que vale tanto respecto a la composición de la autoridad electoral -ahora en crisis después de décadas de generar confianza-, como para el comportamiento de partidos y coaliciones.

Twitter: @franciscobaezr