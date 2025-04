Y dejando atrás mi entusiasta breviario cultural, permítaseme continuar esta semana con doña Clara Brugada, debutante Jefa de Gobierno de CDMX, cuya felicidad por ocupar la posición la trae con una sonrisa de oreja a oreja y bulliciosamente prometiendo… ¿lo que no será? Bueno, esperemos que sí y que al final de su mandato pueda yo reconocer todas sus ofertas cumplidas. Obvio es que de entre las que más me jalaron el ojo estuvo eso de que instalará una UTOPÍA por alcaldía, o sea 16, pero, porque cada una contará con una clínica veterinaria, lo que incluso significará oportunidad para nuevos empleos partiendo de que establecimientos de ese nivel ya no solamente deben atender esterilizaciones, desparasitaciones y vacunación contra la rabia, sino también contar con especialistas para dar consulta, por ejemplo, geriátrica, dado que nuestros guaguás y michis ahora tienen una esperanza de vida más amplia. Y lo anterior, sin dejar de lado darle verdadera vida y sustentabilidad al Hospital Público Veterinario de Iztapalapa, que bien habrá de conocer, y por lo menos aventarse otro similar o mejor al lado opuesto, aprovechando que muchas alcaldías ya cuentan con clínicas del tipo, aunque en mayoría son instalaciones precarias y modestas, pese a su gran clientela agradecida. Asimismo, entusiasmada y acompañada de varios guaguás, doña Clara anunció la construcción de ¡100 parques perrunos! que planea ubicar por toda la capital, lo que también celebro siempre y cuando sean levantados pensando absolutamente en el gozo y pro-tec-ción de las criaturas, y más que nada, cuidando al extremo que los “paseadores de perros” alineados mafiosamente no se apropien de los espacios. Otro punto para que sean aceptados en cada rumbo será mantenerlos impecables y no como actualmente, con los botes de basura repletos de bolsitas con desechos. Igualmente será básico e indispensable que esos lugares se entiendan públicos y cuenten con un reglamento homologado y vigilancia permanente durante su horario de apertura. Por otra parte…

Asunto muy serio y al que la mandataria capitalina habrá de entrarle, sí o sí, la exhorto de nueva cuenta, será al control de la venta indiscriminada y hasta cruel de perros, gatos y otra fauna tanto en tiendas como mercados y tianguis y así también entre particulares, que todavía resulta más abusiva. De igual forma deberá atender de frente y sin disimulo el tema del rechazo mayoritario a la tauromaquia en territorio capitalino y no hacerse que la virgen le habla cuando le llegue el tema al escritorio, y los millonarios patrocinadores de esa primitiva infamia la presionen con cuento y medio económico. Está obligada constitucionalmente a impedir crueldad y maltrato a los animales, sin excepción. Si estamos por ellos, deberá ser por todos y no solamente por los perros, a los que por cierto deberá organizarles un programa duro y rudo para su adopción. Todo un reto. El mayor, quizás, en la materia. Por último, ¡gulp!, mi no entender el presunto nombramiento al frente de los zoológicos capitalinos de quien se dice, se cuenta y se rumora, ¡ojo!, que estuvo implicado en una red de tráfico de especies silvestres…

EN OTRO TEMA, la semana pasada hice referencia a doña Alicia Bárcena, ya para hoy ocupando la silla principal en la SeMARNat, peeeero, lamentablemente recibiendo la cartera con posiciones estratégicas impuestas, sin duda, desde presidencia. Una de tales, pendiente de confirmar por mi parte, presentaría muy delicado conflicto de interés que, se sabe, no es algo que preocupe al “Gobierno de México”, más de esa forma la funcionaria la tendrá más cuesta arriba para obtener los logros que de ella se esperan, aunque… ya la noté bien doblegadita ante el poder, lo que tampoco me quita de la cabeza que tras analizar (sin ser experta) el lenguaje corporal tanto de ella como de Marina Robles (Subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales en la dependencia referida) al momento de presentarla como parte de ¿su? equipo, me haya dado que… tendremos corta temporada alícica para entrar al periodo marínico tan pronto le aprenda la segunda al asunto. Se reciben apuestas…

