Una agenda de fundamentales

La primera semana de septiembre de 2023 iniciará el proceso electoral que tendrá como objetivo central la elección de quien ocupará la Presidencia de la República entre 2024 y 2030. Adicionalmente, varios miles de cargos, entre los que se pueden contar 128 senadurías, 500 diputaciones, nueve gubernaturas y más de 1,500 presidencias municipales, estarán en juego. Como en cualquier elección, el epicentro de este proceso de poco menos de un año de duración será el que suceda el domingo 2 de junio de 2024, cuando millones de personas acudan a las casillas a emitir su voto. Sin embargo, la democracia no surge ni se agota en este acto. Más aún, la democracia es una forma de vida colectiva que se construye de manera cotidiana y permanente y para la que se requiere claridad en cuanto al destino que una sociedad desea alcanzar y la ruta que está dispuesta a seguir. Por esto, entre muchas otras razones, es que la democracia no se construye un domingo de junio, pero tampoco se debe reinventar cada seis años.

En los próximos meses, cada uno de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral habrá de comenzar un trabajo que cada seis años se repite sin más miras que las de cumplir un requisito legal y una obviedad política: construir una oferta electoral de propuestas lo suficientemente atractivas para convencer a los votantes. De distintas formas, ya sea mediante diagnósticos sobre lo mal que están las cosas, o bien a través de mecanismos que buscan perfeccionar los grandes logros de un gobierno, poco a poco seremos testigos del armado de razones, argumentos, propuestas y soluciones que, ahora sí, llevarán al país y su sociedad a los más elevados sitios en los índices de seguridad, salud, empleo, educación, ingreso y bienestar. O, cuando menos, eso es lo que los partidos creen y quieren que creamos. Al final del camino, la terca realidad nos demostrará que estamos extraviados como nunca y que el exceso de propuestas no provoca otra cosa que frustración, atraso e impotencia social.

Quizá frente a esta nueva oportunidad los partidos y la sociedad deberíamos de tomar un reto más grande y asumir el compromiso de edificar un porvenir que trascienda sexenios y administraciones. Tal vez este sea el momento, como desde hace tiempo lo viene siendo, de plantearnos qué queremos de México como el país de todos y no solo de la pequeña fracción de la que formamos parte. Posiblemente si partidos y ciudadanos trabajamos de la mano, los primeros entendiendo las verdaderas necesidades de la sociedad y los segundos asumiendo la responsabilidad la ser los sujetos políticos más importantes de una colectividad, logremos erigir algo más que un programa de gobierno y construir una agenda de valores, principios y conceptos fundamentales a partir de los cuales se cimiente un nuevo Estado Mexicano. Se trata de definir aquello a lo que, como sociedad y con independencia de signos partidistas, no estamos dispuestos a renunciar y frente a lo que no claudicaremos. Es tiempo de mirar más allá de la otra orilla del próximo gobierno y así evitar que en 2030 nos estemos preguntando qué hicimos mal y en dónde erramos el camino.

En las próximas entregas me permitiré distraer a las y los lectores de La Crónica de Hoy para alejar las reflexiones de la coyuntura política y analizar, quizá con más buenos deseos que con crudo realismo, cada uno de los elementos constitutivos de aquello que me he dado en definir como una “agenda de fundamentales” y que no son otra cosa que guías que en otros momentos, desde diversos enfoques y con distintos matices, le han permitido a otros pueblos resurgir y sobreponerse a las más grandes adversidades: la justicia, la libertad, el desarrollo, la igualdad y la solidaridad.

Profesor de la UNAM y consultor político

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com

