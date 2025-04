Debidamente entrenado… sí… el ser humano podría aspirar a ser el mejor amigo del perro

Y como la vida sigue… la intención de este texto es destacar dos noticias sobre perros para celebrar su existencia en este su día mundial, más no sin antes reclamar la falta de resultados en el terrible caso BJWT. Concretamente seguimos a la espera de la captura y presentación ante la autoridad competente del principal violentador de los grandes felinos encontrados en los huesos, allá por el Ajusto-CDMX, pues aunque se ha dicho que de entre los cientos contabilizados realmente sólo fueron entre 8 y 10 los individuos bajo condiciones realmente preocupantes, Eduardo Serio DEBE responder por ello y ser vinculado a delito al contarse con evidencia más que suficiente para ello e incluso hasta para no permitírsele cursar el proceso en libertad ante la posibilidad de fugarse, si no es que ya cobardemente huyó. Asimismo, hay autoridades de SeMaRNat y ProFePA, del reciente pasado y del presente, que también DEBEN responder por sus omisiones y además mantenernos al tanto de lo que haya sucedido con un aproximado de 200 animales que no aparecen vivos y al parecer tampoco reportados como fallecidos.

Mi insistencia en EL TEMA se debe a que vivimos tiempos en los que el escándalo pasa pronto y se suma al olvido. Igualmente importante será informarnos el destino final de cada león, tigre, jaguar y monos, y en el mientras y a futuro, mantener estrechamente su vigilancia donde estén y queden. Expresado lo anterior y entrándole ya al tema programado…

Empiezo con el asunto de la bella e inmutable MAX, puesto que la Secretaría de Marina ya dio cuenta de la taquilla que los perros le significan a partir de la querida FRIDA, y quizás por ello, sin reflexionar el riesgo en que la pusieron, sobre destacaron la actuación de la perrita “sabueso” que según cuenta la historia marcó el lugar, entre matorrales, donde se encontraba el fugitivo Rafael Caro Quintero (¿tendría conocimiento previo del aroma corporal del capo?). Dado lo anterior, haber hecho pública su imagen y habilidades la dejó en muy alto riesgo, al no tratarse de elemento detectando personas entre escombros sino de-la-tan-do a un criminal de muy alta estirpe, así que, aunque homenajeándola particularmente como un honorable miembro de la Marina exitosamente en activo, insisto en que sus datos perronales, como los de todo agente canino metido en estas patibularias cuestiones, debieron quedar bajo absoluto resguardo. Como no sucedió de esa forma, lo procedente será dejarla de promover y resguardarla de lo que estos grupos criminales puedan ser capaces de hacerle con tal de mostrar lealtad al jefe, que ni muerto y sepultado dejará de serlo. Inclusive, como se informó que por edad pronto será jubilada, obligado resultará que la criatura permanezca protegida por el resto de su vida en las mismas instalaciones donde quedó FRIDA, y…

¡Uf!, a falta de espacio ya no me quedó posibilidad de abordar la segunda nota sobre perros que, de entre toda la creación, seguramente Dios los hizo cuando de mejor humor estaba. Lo imagino diseñando a todos los animales en su restirador, y sumando lo mejor de cada uno en los chuchos. Mejores compañeros, sin duda.

DE ÚLTIMA HORA: el Juez Ulises Rivera multó con $9,622.00 pesos a la Directora del Zoológico San juan de Aragón-CDMX (Alinka Vanessa Olea) por no entregar a tiempo el expediente clínico de la elefante africana ELY, todo un caso. Al tiempo…

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .