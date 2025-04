¿Desaparecer o no a la sectur?

Sexenio tras sexenio se ha especulado sobre la desaparición de la Secretaría de Turismo (sectur), como experto involucrado en el mundo del turismo, la primera reacción que me genera esta pregunta, por supuesto, es de negación, principalmente por el amor al sector y que la existencia de una Secretaría especializada en el ramo supone la relevancia que representa para el país.

Sin embargo, haciendo un análisis a mayor profundidad y fuera de sentimentalismos, la pregunta resulta pertinente. Me explico, si hacemos una revisión a la Ley General de Turismo que rige la política turística, hoy por hoy, podríamos arrancarle al menos la mitad de su texto y no pasaría absolutamente nada, por ejemplo, una tercera parte de este mandata la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y la implementación de un Programa de Ordenamiento Turístico Sustentable.

En el caso del programa existente que busca sumarse al ordenamiento territorial y al ordenamiento ecológico no está siendo implementado ni fomentado, prueba de ello es que a estas alturas ya debería contarse con los programas regionales y locales, cosa que no existe. El turismo en México aún no logra resolver sus externalidades negativas como la gentrificación o todo lo que conlleva el turismo masivo, en gran medida, esto se debe al desorden con el que esta actividad se desarrolla.

La realidad es que la Secretaría no cuenta con las capacidades humanas ni el presupuesto para ese propósito, cuando mucho dejaran ese programa a la suerte de ser un instrumento indicativo, pero no tienen dientes para hacer más por realmente ordenar esta actividad. En el caso de la zona de desarrollo turístico que se plantea en la Ley como una especie de áreas naturales protegidas, pero con el componente de fenómeno turístico, a la fecha no existe ni una sola declarada, es decir, ese texto en la Ley no ha sido más que una buena intención que ya nadie lee.

Ahora bien, si la revisión la hacemos a su estructura administrativa, vemos que lo que quedó después de los recortes y la reestructuración es un fonatur que responde en los hechos directamente al Presidente, que consume cerca del 97 % del presupuesto de la Secretaria, los cip's han sido transferidos mediante convenios a los Estados y ya es poco lo que hacen en materia turística, más bien, está enfocado a construir trenes (en particular el Tren Maya), en tanto el resto quedó incrustado dentro de una sola Subsecretaría en la que sacan normas, certificados (a través de ongs o empresas que valida sectur), algo de promoción y digo algo porque la principal promoción la hacen los Estados y directamente los destinos, coordinar a los Ángeles Verdes y la administración de la marca México o la de Pueblos Mágicos, adicional a ello, cuenta con una Unidad de Información y Estadística que sin duda es lo que mejor funciona y mayor aporte genera en quienes finalmente recae principalmente el destino del sector, sus empresarios y prestadores de servicios.

A nivel estatal también existen enormes carencias administrativas y legales, de hecho, no en todos los Estados existe Secretaría de Turismo y el sector turístico está adherido a Secretarías de Cultura, lo cual es un error porque, por lo general, el Turismo se come la Cultura, por el dinamismo económico que representa esta actividad, en otros Estados se vincula a Secretarías de Desarrollo Sostenible o de Economía.

Finalmente, mucho se ha rumorado sobre la desaparición de la sectur por parte de la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, y si observamos los nombramientos de su gabinete quedan pendientes la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, que responden a una lógica militar política y es natural que demore dicho anuncio, en tanto las dos Secretarías que aún no tienen próximo responsable son la de Cultura y la de Turismo. Asimismo, si revisamos el documento que presentan como rector para el nuevo gobierno titulado "100 pasos para la transformación" no menciona el turismo, es decir, no está dentro de las 100 prioridades políticas, por lo que es muy previsible que la sectur esté próxima a desaparecer la Presidenta Electa tendría que definir qué institución deberá de asumir sus funciones y el porqué, lo que mejor ha funcionado a nivel estatal es que se integre a Economía, habrá que estar atentos al destino de sectur.

