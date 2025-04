¡Dios mío! En manos de quienes está la seguridad del país…

En otro asunto, nadie podrá negarme que el Estado Libre y Soberano de Guerrero es un polvorín, dado lo cual, lo último que se espera es que sea la mismísima Guardia Nacional (GN) la que cometa crímenes… sí… tal cual y sin importar a sus elementos ser video grabados y divulgado en redes su delito, partiendo de que maltratar, matar o ser crueles con los animales son acciones claramente sancionadas en el Código Penal de la entidad (incluso mejor y más ampliamente que en la CDMX), dentro del CAPÍTULO ÚNICO. DEL MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES, protección que además abarca a los animales abandonados y aquellos en situación de calle, imponiendo penas que van de 6 meses a 4 años de prisión con multas de 350 a 5 mil 184 Unidades de Medida a quien cause invalidez o muerte a un animal o que lo atropelle de manera intencional, como claramente quedaron documentados ambos supuestos llevados a cabo por miserables sujetos de la GN cuando uno de ellos, conduciendo una pesada camioneta de doble cabina (matrícula GN733308), el pasado 18 de agosto la dejó ir sobre tres perritos que pacíficamente se encontraban en la calle Cerrada de Durango, colonia Progreso, en Acapulco, sin importarle (ni a él ni a los más-menos 8 tripulantes más que iban a bordo) los gritos de dolor de uno de los lomitos que, según leí posteriormente en el Xuitter de @MrCivico, murió. Desde la fecha de los hechos fue levantada formalmente una denuncia por parte de ciudadano valiente e indignado, y por tanto no queda más que esperar reacción y contundente respuesta del Comandante David Córdova Campos (inclusive por parte del presidente López Obrador que tanto se pronuncia por el respeto y buen trato a los animales no humanos) y de doña Rosa Isela Rodríguez (@rosaicela_), titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que por cierto hace muy poco hizo alusión respecto al maltrato animal describiendo el caso SCOOBY-Tecámac como de una “crueldad infinita”, y en general, refiriéndose a esa clase de la violencia como un “signo de alerta”. Siendo así…

Tarde se nos hace para conocer las sanciones que impondrá la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Sandra Luz Valdovinos, y demás autoridades competentes al conductor y compinches, a los que corresponderá no solamente responder por lo penal sino igualmente por las faltas administrativas plasmadas en la legislación de protección y bienestar animal local, con todas las agravantes en las que hayan incurrido, sin dejar de lado las correspondientes a faltas al honor y cumplimiento del deber. De librar la cárcel… que será el colmo al menos en lo tocante al conductor de la unidad… sí o sí deberá correr la baja de los inculpados, con la consigna de no poder ser aceptados en ningún otro cuerpo de seguridad. Y aunque ya sabemos hacia donde tirarán, de todas formas ya están severamente dañados.

