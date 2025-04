GMCT adquiere el 60 por ciento de Ferrobuque

En una operación que envía una señal inequívoca de sinergia con los proyectos gubernamentales del Sur y Sureste del país, GMXT US 2, LLC, subsidiaria de GMéxico Transportes, que preside Germán Larrea celebró diversos contratos con Rail Ferry Investment Holdings, G&W Agave Holdings y ciertas de sus respectivas subsidiarias para llevar a cabo la adquisición del 60% de los intereses representativos del capital de Golfo de Mexico Rail Ferry Holdings, LLC y Rail Ferry Vessel Holdings, cuyo negocio principal consiste en la prestación del servicio de transportación marítima de vagones ferroviarios entre Estados Unidos de América y México, conocido como Ferrobuque.

GMXT ya tenía una participación mayoritaria en el capital social de Terminales Transgolfo, entidad que opera la terminal de ferrobuques en Coatzacoalcos, Veracruz, y con la Adquisición ahora tendrá, además, un interés mayoritario y control sobre las Entidades, mismas que prestan el servicio de ferrobuque y sus operaciones en la terminal portuaria de Mobile, Alabama, en los Estados Unidos. La adquisición permite a GMXT seguir consolidándose como empresa líder en la transportación de carga en la región, fortaleciendo su compromiso con México y el sur de los Estados Unidos.

La Adquisición se enmarca en el objetivo estratégico de GMXT de contribuir al desarrollo sustentable del Sur y Sureste de México, en sinergia con el Proyecto Transístimico impulsado por el Gobierno Federal, el cual contempla un nuevo corredor industrial con elevado potencial y la operación del Tren Interoceánico inaugurado este mismo mes de diciembre.

Con esta operación, GMXT reitera su confianza en la nueva infraestructura construida por el Gobierno de México en la región y favorece que el Sur de nuestro país se convierta, de hecho, en una frontera más con los Estados Unidos en la que se atienda de manera directa a los mercados del medio Oeste y Este. El servicio de Ferrobuque se presta a través de barcos nuevos, con más capacidad y que utilizan combustible ultrabajo en azufre.

La Adquisición está sujeta a ciertas condiciones suspensivas comunes para este tipo de operaciones, incluyendo la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (Committee on Foreign Investment in the United States ) y la Junta de Transportación Terrestre de los Estados Unidos de América (U.S. Surface Transportation Board ). Se espera que la Adquisición sea consumada durante el segundo trimestre del año 2024.

INMUEBLES.- Alonso Andrade de HEI Data, señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa (IED) en el sector inmobiliario alcanzó los 81.9 millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 10.6% con respecto al año anterior. "La inversión extranjera no solo ha atraído a inversores internacionales, sino que también ha fortalecido a México como un destino atractivo para empresas de renombre.”

PAGO.- Hasta el momento la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dirige Norma Alicia Rosas, han pagado indemnizaciones por 1,729 millones de pesos, debido a la catástrofe que ocasionó el huracán Otis. "Otis se coloca como el tercer evento más costoso para el sector asegurador en México, después del Covid-19 y del huracán Wilma, siendo y el segundo huracán de mayor impacto asegurado en México”, comentó AMIS.

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .