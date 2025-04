Ayer se presentó en la librería Gandhi de las Lomas el libro titulado “Haz de tu vida una obra de arte” de Enrique Quezadas, publicado por la Casa Editorial Océano. Sin duda, es el nacimiento de un libro necesario para entendernos mejor como seres humanos que cohabitamos en un mismo tiempo y espacio.

Enrique, a lo largo de su carrera, nos ha regalado extraordinarias obras de arte. En su vasta carrera musical y como cantautor, nos ha ofrecido cientos de canciones que son coreadas a todo pulmón durante sus conciertos; además, se ha aventurado a la composición original de música para orquesta (la más compleja de todas las composiciones) y que ha sido interpretada por grandes orquestas mexicanas. En el mundo de la literatura, la publicación de sus novelas han sido aclamadas por grandes expositores y críticos como Germán Dehesa o Antonio Velasco Piña. En los últimos años, Quezadas comenzó a dedicar sus redes sociales para hablar de su forma de pensar y entender el mundo, en poco tiempo, sus cuentas pasaron de unos cuantos seguidores a cientos de miles, lo que lo consolidó como un influencer.

Ahora, con total responsabilidad, Enrique se aventuró a escribir un libro de profundo contenido filosófico, pero de fácil alcance para todo lector imparcial. El artista que nos tenía acostumbrados al canto, la música, la literatura y la poesía, de pronto nos invita a echarnos un clavado a nuestro interior, a pulirnos, descubrirnos, conocernos y empujarnos a la aventura de ser y sentirnos mejor como seres humanos y lo hace alejado de la fácil narrativa de autoayuda que acapara gran parte de los estantes de libros en venta, ya que entra en las profundidades del alma y cuando cita, lo hace de forma acertada con frases de filósofos o místicos de la historia que resultan hilos de Ariadna del conocimiento y, sobre todo, lo escribe alejado de la demagogia y el dogma. El artista ya no solo busca acercarte y expresarte su arte, sino que hace de la vida misma un arte e invita y guía a todos a esculpir, como el escultor, nuestra propia piedra personal de vida.

Su presentador fue el youtubero Héctor Escajadillo, quien se refirió a la obra como “un libro de arte, un libro de espiritualidad sin ataduras de ninguna religión, un libro de ciencia que no se obsesiona con los datos, un libro de economía que no contempla el dinero y un libro de justicia sin leyes escritas”. En efecto, Enrique se aventuró a escribir de lo humano sin distingos de partidos, ideologías o dogmas de cualquier índole.

En sus páginas, nos recuerda que lo bello no está en las cosas, sino en la mirada de quien las observa y que si viniste a la Tierra “a cantar, cante; si viniste a cocinar, cocina; si viniste a curar, estudia medicina, si viniste a indagar el universo, sé científico. No hacerlo así es abandonarse. Vivir haciendo lo que no quieres es como vivir siendo lo que no eres”, y es en esta prosa que se puede leer todo el libro.

En síntesis, es un libro obligado para nuestros tiempos, permeable a toda cultura humana. Hago votos porque sea ampliamente distribuido y leído, para que, al igual que a mí, sus letras sean de gran utilidad para todos sus lectores.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .