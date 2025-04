Muy lejos la explotación comercial del Litio

A raíz del Decreto que expidió la semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la nacionalización del litio, mineral clave para la fabricación de baterías para autos eléctricos, se han hecho muchas conjeturas y en algunos sectores irradia un sentido sentimiento nacionalista, que para algunos llega al llanto; sin embargo, parece ser que es un desatino pensar que su explotación tendrá la misma dimensión que la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. En aquel tiempo ya había pozos produciendo y reservas estimadas, hoy en el caso del litio solo conjeturas y estudios a realizarse. Nada que ver entre una y la otra nacionalización.

Desde la llegada de la 4T al Poder se dio una importancia singular a lo que parecía una gran mina de oro. La secretaria de Economía, en ese tiempo Graciela Márquez mando a realizar una serie de estudios para que se conociera la importancia del mineral en la zona norte del país y en especial Sinaloa. Los resultados fueron decepcionantes, porque el litio se encontró muy extendido y disminuido, en donde lo que prevalece es la arcilla.

El resultado fue que la ex secretaria pidió mesura, pero los político no entienden de esas cosas y varios diputados y senadoras crearon castillo en el aire. Hoy dos años después y con una nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro el Presidente vuelve a nacionalizar el Litio sin ninguna nueva información científica que permita asegurar que seamos ricos en ese material y en su discurso debió de reconocer que es más la arcilla que el Litio.

Desgraciadamente en el presente sexenio y posteriores no se producirá un solo kilo de litio, porque es mito. No existe, en este momento tecnología que permita hacer rentable producir litio en Mexico. Empresas como BMW anunciaron que van a poner una fabrica de baterías de litio en San Luis Potosí, pero la materia prima, incluida el Litio no llegará de Sonora, sino de Chile y algunas zonas de Estados Unidos.

Decía un Presidente que un programa sin presupuesto es demagogia y por el momento el Litio se queda en el corazón de los mexicanos, porque además se requiere una inversión millonaria, con peligro de no recuperarse un solo peso, porque no existen dato certeros y al Presidente no le alcanzará el tiempo para descubrirlo.

En el sector minero hay escepticismo del alcance del Decreto. Nos comentan que hay contradicción y falta de claridad sobre los alcances de la participación de la iniciativa privada, que es la que tiene la tecnología y que es necesario muchas aclaraciones y quizás nuevas leyes para explotar el mineral.

LLEGADA.- La empresa belga-suiza AGP Glass, que realizará una inversión de 800 millones de dólares e iniciará operaciones a mediados de este año en el corredor comercial Monterrey-Saltillo, siendo uno de los proveedores más importantes de Tesla. La firma de bienes raíces Colliers México aseguró que ya suman 12 las firmas que trabajan en la entidad en la fabricación de componentes y autopartes para los vehículos de Tesla. Sergio Resendez, director general de Colliers, señaló que además se tiene prevista la llegada a Nuevo León de otras 25 compañías ligadas a la proveeduría automotriz.

