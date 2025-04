Licencias de conducir: los bemoles de lo permanente

Los gobiernos del Estado de México y de la CDMX han reiterado la conveniencia de un trabajo coordinado entre ambas entidades federativas ya que las decisiones que se toman en un lugar afectan en el otro y viceversa. No hay forma de aislarse, al contrario, la comunicación debe ser una constante para no enfrentarse a decisiones tomadas, sino construirlas de manera conjunta. Un caso que merece una solución metropolitana es el de las licencias de conducir, toda vez que conductores circulan por ambas entidades de manera cotidiana y por lo tanto no conviene tener criterios diferentes para las licencias de conducir.

No se olvida que el trámite de la licencia genera ingresos muy valiosos para el presupuesto de ambas entidades, por lo que es un elemento que no puede perderse de vista, Además de que cada entidad tiene una infraestructura tecnológica diferente. La coordinación es doblemente necesaria. Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, salió a medios para confirmar que el gobierno del estado no contempla la implementación de la licencia de conducir permanente.

Ahora ha trascendido que el nuevo gobierno de la CDMX se está preparando para introducir este tipo de licencias, las permanentes, que ya estuvieron vigentes hace algunos años. Es claro que se requiere los secretarios de Movilidad de ambas entidades se tomen un cafecito, o dos, para abordar con detalle las implicaciones de que haya dos estrategias diferentes. Sibaja no eludió la posibilidad de que ciudadanos mexiquenses opten por tramitar la licencia de conductor permite en la CDMX, generando un desorden que no conviene a nadie.

El secretario mexiquense fue más allá, dijo que la renovación de la licencia permite a la autoridad verificar que el conductor es apto, que está en condiciones físicas adecuadas para asumir la conducción de un vehículo que es una responsabilidad y claro contribuir con el trámite a las finanzas estatales. El funcionario hizo notar que las licencias del Edomex están blindadas contra falsificaciones. Cuentan con mayores medias de seguridad en comparación con las de la CDMX, debido a que en su elaboración de usan más sellos de seguridad que en la práctica se han mostrado infalsificables.

A pesar de la posible implementación de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, el Estado de México mantendrá su actual esquema de emisión de licencias. Esta postura refleja un enfoque basado en la evaluación continua de la aptitud de los conductores, así como en consideraciones financieras y de seguridad. Es importante en consecuencia reforzar los mecanismos de coordinación. Se trata de aterrizar en ejemplos concretos los discursos floridos y acometer la solución de problemas conjuntos de manera coordinada como es el caso de los sistemas de licencias de ambas entidades, con criterios semejantes de apoyo a la movilidad, a la seguridad y a la economía del Edomex y de la CDMX.

Glifos

El candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, ofreció que de ganar la elección del mes próximo en Estados Unidos aumentará en 10 mil agentes a la Patrulla Fronteriza, con lo que este cuerpo de seguridad rebasará los 30 mil elementos de modo que ayuden a blindar la frontera con México. A lo anterior Trump ofreció también terminar el muro fronterizo que prometió desde su primera campaña, a lo que se sumará la probable intervención de tropas especiales de Estados Unidos para capturar a jefes de los carteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas, en particular fentanilo que ya es un asesino serial. Todas estas promesas de campaña afectan de manera directa a México, por lo que no pueden dejarse pasar como si nada.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .