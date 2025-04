¡Ojo! Diputados… se les requiere con urgencia

A propósito del tema perros-al-servicio-de-la-Nación, en este caso bajo la tutela de la Armada de México, sería bueno que se diera a conocer abiertamente y a detalle cuántos canes tiene reclutados y en qué zonas del país los ubica, toda vez que conociéndose -a través de una investigación de Lucía Hernández-@YoAmoaLaCiencia- la baja presupuestal de casi un 50% al presupuesto destinado para la manutención y bienestar de los elementos caninos, la SeMar no ha dicho ni mu… el que calla otorga, y no se vale. Todas esas criaturas deben ser meritorias del mismo trato y honorable manejo que FRIDA recibió, especialmente tras su elevada popularidad.

Otro tema que respecto a nuestros más cercanos animales de compañía me trae con hartísima preocupación y ocupada en cómo resolverlo, es sin duda la cancelación, sin siquiera un agua va, de la “NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina”, porque aunque contenía disposiciones técnicas terribles a efecto de la protección a perros y gatos (condición que se intentó remediar con una reforma que sólo alcanzó tramposamente a ser publicada para Consulta al término del sexenio anterior y de ahí ya no se supo más), también delineaba el trato y manejo que debía otorgárseles a los pobres animales caídos en desgracia en esos infiernos popularmente conocidos como “antirrábicos”, horripilantes y crudelísimos pero inútiles mataderos de chuchos y michis sin hogar o desechados bajo la i-nad-mi-si-ble y perversa figura jurídica de la “entrega voluntaria”, según incluso, la más socorrida de entre todas las prácticas bajo las que operaban, pero, insisto, al menos era normativa que aunque incumplida mayormente a nivel nacional permitía exigir buen trato a los animales remitidos y daba chance de rescatar a los “agresores” al término de un periodo obligatorio para su observación o asimismo, en este caso, autorizaba mantenerlos dentro de casa o en clínica de nuestra preferencia. También daba un plazo perentorio para dar con aquellos que habían sido capturados por vagos, y ahora, este vacío jurídico que equivocadamente se está celebrando bajo el fundamento de que las medidas normativas positivas que se cancelaron pueden suplirse recurriendo a leyes y reglamentos de protección animal en cada comunidad, que no del todo es cierto y sí complejo, ha dejado desde hace un mes en total indefensión a perros y gatos, peor tantito y como ya cité, en poblaciones donde el infeliz matarife es el mismo munícipe volviendo a tener manga ancha (sin posible reclamo o sanción) para eliminar a los indefensos animales como les venga en gana. A palos, disparándoles, ahorcándolos, ahogándolos o electrocutándolos, desde luego previa cruel captura con el consabido lazamiento, arrastre, azote y violencia sin medida, partiendo de que quien trabaja en eso generalmente es persona insensibilizada o que goza desfogando su violencia interna con quien no le reclamará. Lo anterior, no omitiendo que la NOM-011 con la que el sector salud cubre la materia, aparte de omisa en el trato a los animales es mayormente drástica. Siendo así, resulta urgentemente necesario que la Cámara Baja presente una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal que incluya puntuales disposiciones puntuales para la correcta operación de todo sitio para control y remedición de asuntos zoonóticos. Por otra parte y tratando de encontrarle lo positivo a la medida, la cancelación obliga a que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum solicite de inmediato la transferencia a la SedeMA de los únicos dos CAC en CDMX, adscritos a los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud, para ser reconvertidos en eficientes centros de acogida temporal y adopción, dada su infraestructura y localización.

