La política en el T-MEC

Después de aceptar la nominación presidencial del Partido Republicano por tercera ocasión, Donald Trump envía nuevas advertencias sobre el cierre de la frontera con México y con ello, provocó la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde este mencionó que la afectación será para ambos países en caso de llevar a cabo esta amenaza. Queda claro que esta actitud del candidato republicano es motivo de su campaña política para ganarse al electorado norteamericano y más aún, ahora que habrá cambio en la candidatura para el Partido Demócrata. Dentro de estos señalamientos electoreros, señala Donald Trump que aplicará mano dura a la migración por su frontera sur, principalmente a mexicanos y centroamericanos. También este candidato ha señalado la triangulación que se está dando por empresas chinas que se asientan en México, para así poder ingresar en forma preferencial al mercado del T-MEC. El Tratado menciona que el contenido de los bienes que se comercialicen en este mercado, debe ser de un 75 % del contenido de autopartes de la región.

En el año 2020, México llevó a cabo una nueva negociación del T-MEC bastante clara, esto, viendo el crecimiento en los volúmenes del mercadeo en este tratado ya que durante el año 2023 nuestras exportaciones fueron de 400 mil millones de dólares, y las importaciones registraron una cantidad similar, siendo con ello el Tratado Comercial más importante del mundo. México registra 14 tratados comerciales con 50 países, lo que lo hace la nación con el mayor número de tratados, sin embargo, el 84 % de nuestras exportaciones son a la Unión Americana, vía T-MEC. Y sin darnos cuenta, China nos vendió durante el año 2023, US 119 mil millones de dólares y México solamente le exportó US 11 mil millones de dólares. En la última revisión que se hizo al acuerdo del T-MEC, no se corrigieron algunos puntos que deja en desventaja a México con sus socios y la respuesta a ese error, es que la Secretaría de Economía no tuvo

tiempo de estudiar el documento, y esa irresponsabilidad habrá qué enmendarla en la próxima revisión del 2026. El próximo Secretario de Economía de México, declaró qué se defenderán las inversiones en nuestro país. El punto es que las inversiones norteamericanas del nearshoring, bajo las políticas del candidato republicano al gobierno de Estados Unidos, tendrá la línea de no instalarse en México, y para ello, hay que recordar la cancelación de la armadora automotriz FORD en San Luis Potosí. La otra puerta que abrió Trump a las inversiones chinas, es que esa nación asiática pueda trasladar su producción automotriz a Estados Unidos, pues México se está llevando el 35 % de esa industria.

Durante la presentación del “Balance Económico sobre el Desarrollo Industrial y T-MEC”, la virtual presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum , reconoció el crecimiento económico de nuestro país con el vecino del norte, sin embargo, alguien no entiende que todas las naciones del mundo quieren venderle bienes y productos a Estados Unidos, y con las confrontaciones políticas, sólo crean distancia a una buena y cordial relación, ya que el 84 % de nuestras ventas al extranjero son a ese país y que aunado a esto, de esa nación, miles de familias mexicanas recibieron durante el 2023, un monto de US 63 mil millones de dólares, enviados por trabajadores mexicanos y con ello, México es el 2º receptor de remesas en el mundo. Para entender de economía, hay que estudiarla y trabajarla, pues la improvisación de puestos de decisión nos ha costado mucho dinero. Dinero ajeno con gusto propio. La política gubernamental sí influye en la economía y es por ello que las designaciones tienen qué hacerse a personas con conocimiento del tema y sin populismo político. Será difícil la nueva negociación, y debemos prepararnos para ello, pues millones de empleos y de familias penden de un buen resultado. Se negociará con el país más importante económicamente hablando del mundo y que no se nos olvide que en él viven, estudian y trabajan 35 millones de mexicanos.

P.D. ELEGIR CON QUIÉN HABLAR ES IMPORTANTE. ENTENDER CON QUIÉN ESTAR CALLADOS, MUCHO MÁS….

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! JULIO DEL 2024.

