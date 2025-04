¡Qué alta dejó la vara el activismo juarense?

Por fin con bien y de buenas arribó al Centro de Conservación Africam Safari (AS) pasadas las 3:30 horas del pasado martes, tras poco más de 30 horas de traslado (menos de las 48 que se calcularon para el recorrido de 1,920 kms), lugar donde por los próximos años PD disfrutará de una vida estupenda, para empezar y como especie vulnerable, eminentemente visual y gremial… social para mejor… disfrutando de un clima y entorno paisajístico de campeonato y con pronóstico certero de poderse integrar muy pronto a una familia heterogénea conformada por 7 individuos. Ello, si los resultados de sus pruebas de salud lo permiten, ya que si requiriera alguna terapia médica sería en poco más de tiempo, pero será, pues como bien citaron los hermanos Frank Carlos y Gregory Camacho, a la sazón Director General y Director de Desarrollo de AS, es indispensable fomentarle un buen estado mental en cumplimiento de los cinco dominios y como así las cinco libertades a que tiene derecho, en espera también de que a su ya muy pronta madurez sexual pueda reproducirse e introducir sangre nueva a ese grupo, aunque… dado el desconocimiento de sus datos básicos tengo dudas sobre su certero origen e incluso de su legal procedencia al provenir de empresas en las que hacen mancuerna los comercializadores Zazueta/Palazuelos). Sin embargo…

No puedo más que reconocer ampliamente el manejo y la organización previa y durante el embarque, traslado y desembarque de la criatura por parte de AS, evento que pude seguir hasta las 4:30 horas, una vez que ya dentro de su casa de noche BENITO fue reportado con bien y de buenas, reconociendo positivamente su nuevo entorno, voces, ruidos, olores y vistas que lo mantuvieron entretenido, evitándole estrés. El movimiento debió costar un pico, peeeero, la unión y empatía (incluso de alcance mundial) que representó el CASO BENITO, valió la pena, así que...

Les confieso que durante la tarde del domingo y ya en la intimidad nocturna de ese maravilloso viaje que me recordó los tantos similares en los que participé, lloré a mares y aplaudí emocionada desde que pasadas las 5 de la tarde BENITO confiadamente entró en el contenedor para luego, pasadas las 9 pm, iniciar con rumbo a su nuevo destino en Valsequillo, Puebla, hasta donde llegó sano y salvo. No encuentro palabras suficientes para reconocer el valor y la tenacidad del colectivo Salvemos a Benito, que empezando su activismo como ciudadanos desperdigados fueron subiendo hasta tomar fuerza como tal y con pasos firmes y contundentes lograr que BENITO fuera el foco de atención, asegurándole de esa forma un mejor futuro. GRACIAS, pues, a todos, porque además por esa joven jirafa volvimos a sentirnos inmersos en ese México unido que sabemos ser, para la ocasión sumándonos a celebrar este rescate que por supuesto no debe concluir con el “perdón” público de la gobernadora @MaruCampos_G y mucho menos pasar de largo la violación que se cometió enviándolo a sitio inhóspito y sin infraestructura adecuada, para peor trasladándolo riesgosamente en un armatoste fuera de norma y hasta de lógica (¿será por eso que no se le vio por ningún lado a Ernesto Zazueta, el responsable?), procedimiento que necesariamente debe incluir, insisto, la acreditación de la legal procedencia de BENITO, con sus datos individuales formalmente registrados, ya que esa nota presentada como “Acta de Donación” por parte de la empresa Fiesta Safari y la supuesta factura piojosa que se difundió, huelen que apestan. Y lo anterior, sin sancionar la absurda terquedad y omisiones que cometió la ProFePA y particularmente su ineficaz titular Blanca Alicia Mendoza, cuyo hijito Tito tuvo la maravillosa idea de defenderla de tanto ataque, calificando a BENITO como ”mugre jirafa”. De tal palo…

Y ahora Salvemos a Benito va por #SalvemosAEly habitante del Zoológico San Juan de Aragón-CDMX. ¡Que así sea!, reloaded.

