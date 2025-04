Lo tanto que puede darse en tan sólo una semana

En otros asuntos, inicio trayendo a colación dos lamentables fallecimientos dados en estos días, uno tras el otro. Primero, el de un amigo entrañable y por años compañero-colega maravilloso, y posteriormente el de quien durante una de mis etapas más difíciles al frente del Zoológico de Chapultepec me tendiera su total respaldo como mi JEFE que fue, sí, así, con mayúsculas, porque de no haber sido por la voluntad y decisión que mostró Manuel Aguilera Gómez, sencillamente no se hubiera podido continuar y terminar la reconstrucción de la Institución, una vez que iniciada la obra abandonara el cargo de Regente Manuel Camacho Solís. Todavía recuerdo con emoción el estratégico abrazo que en ocasión delicada me tendió públicamente, lo que tiene su peso político, cuando un mediocre patán con ínfulas se saboreaba mi fracaso después de haberlo enfrentado en plaza pública, y no precisamente de manera dócil. Don Manuel ya tenía una edad… Por su parte, el ingeniero Humberto Iriarte Salazar, mi queridísimo Culiche, tuvo una muerte tranquila y bendecida mientras dormía. Fue Director por década y media del Zoológico de Culiacán, donde minuto a minuto -me consta- trató de mejorar las condiciones de la fauna con gran esmero y sobre todo con inmenso cariño y dedicación. Junto a mi estimado Gustavo Sepúlveda, MVZ a ese tiempo director del Zoológico La Pastora de Guadalupe, Nuevo León, conformamos un trío imparable con principios similares, conservando esa buena amistad a pesar de haber desviado nuestros caminos. De hecho, gracias a Gustavo fue que supe sobre la sorpresiva partida del además guapísimo camarada con el que recientemente tuve contacto telefónico escuchándolo contento y muy satisfecho con el desarrollo de su vida actual entre su amorosa familia y amigos, a quienes mando mis profundas condolencias.

EL QUE A HIERRO MATA… El viernes pasado se dio a conocer la muerte de un cazador mexicano que perdió la vida a golpes de testuz y cornamenta de un búfalo herido de muerte en el coto de caza argentino Punta Caballo, lugar apartado de la “civilización” y que al parecer contaba con autorizaciones para lo correspondiente, pero no para contener a esa especie. Se presentó al fallecido, Mario Alberto Canales Najjar, como Licenciado en Derecho con también larga trayectoria en materia de caza, llegando por ello a ser actualmente presidente de la Federación Mexicana de Caza, pero, pese a tanta experiencia, curioso resulta el que haya acechado a su presa a tan imprudente distancia, evidenciando con ello total desconocimiento del comportamiento, fuerza y sobre todo velocidad de esos bóvidos. Según, iba con dos amigos, pero para el efecto sólo se hizo acompañar de un guía, quien tras la defensa que de su vida hizo el animalón, reaccionó abatiéndolo a balazos. Y es que ya se sabe que estos ¿deportistas? y sus ayudantes disfrutan de matar al prójimo animal por razones sustentables y éticas… hágaseme el canijo favor… y ahora también porque traen ese gusto en los genes, tal como en ocasión lo afirmara el fallecido. Los comentarios en redes sociales se dejaron venir por cientos, pero… a favor del búfalo y sin piedad hacia el cazador, lo que indica que ya somos muchísimas más las personas que rechazamos rotundamente la cacería por placer. Por lo que a mi respecta, mi opinión al punto la defino con una magnífica frase que leí en Fb: voy a dejar que el karma haga lo suyo porque si lo hago yo voy presa.

OTRO CRIMEN ENORMEMENTE PREOCUPANTE fue el del gatito HARU en el CCH Vallejo que, por el bien de todos, no debe quedar impune. El pasado 28 de septiembre el minino fue encontrado muerto en el plantel, con huellas de haber sido torturado salvajemente. No soltaré el asunto.

