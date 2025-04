Toda fecha llega

En otro orden, participo a los siempre apreciados seguidores del espacio… quizás en busca de consuelo… que desde el pasado domingo 13 traigo arrastrando una tristeza enorme tras la pérdida de mi querido… ¡qué digo!... amadísimo… stallion BAR NONES MIDAS TOUCH, para los cuates simplemente MIDAS, un caballo “miniatura” certificado al que por vez primera vi hace casi 25 años, enamorándome por completo de su apariencia, simpatía y seguridad, pese a que en su última noche vivo y tras 27 años de estar juntos a diario, en 1997 le prometí a mi añorado HAPPY END que nunca más tendría otro cuaquito, sólo que… no contaba yo conque tres años después conocería a esta criatura en un rancho de Houston, Tx. EE. UU., donde entre lo tanto de lo que se me dijo sobre sus cuidados y alimentación estuvo eso de que su vida duraría justo lo que duró y… la fecha nos llegó, aunque confieso que desde que pisó por primera vez territorio mexicano y sin restarle un solo día a la preocupación, tuve miedo de perderlo. Los caballos son muy delicados y él era tan hermoso y especial; tan tierno y a la vez con una dignidad y actitud impresionantes, características ambas que lo hicieron ser el más respetado de la comarca, pero los equinos, insisto, son inmensamente vulnerables ante el dolor. No suelen manejarlo bien, gracias entre otras cosas a que el Señor Dios los diseñó con un intestino largo larguísimo y complejo, por lo tanto, ante cualquier mínimo reporte de síntoma de alteración en su aparato digestivo me daba el soponcio. Pocas manifestaciones tuvo, pero bastaron para mantenerme en alerta permanente. Recién llegado y durante su etapa de adaptación sufrió algunos cólicos de los que GAD siempre salió avante, pero el del fin de semana fue sumamente extraño y perdimos la batalla, aún con médico realizando todo lo posible por ganarla. Por eso ando con el corazón seco. ALGUIEN me falta y lo extrañaré mucho hasta reencontrarnos, por más que a muchos humanos les parezca exagerado y hasta ridículo que se pase duelo por la pérdida de un animal. Es mi caso, y no sé cómo procesaré ese momento en que al llegar la tarde falte el típico relinchido de ese enérgico mandamás para que su familia, a una misma vez, ingrese al granero para cenar y descansar. Adiós MIDAS. Gracias por todo ese amor, por los cientos de besos que me permitiste darte y por tus continuas lecciones de libertad e independencia. Quedan en tu representación DOROTEA y PEDRO.

Y mientras a mi se me desmoronaban alma y corazón tras la pérdida, pese a que se dio cuando incluso ya era deber, empecé a recibir montonal de indignadísimos mensajes reportando, con respaldo de un video, la infamia de dos empleados (más el ¿anónimo? que realiza la toma sin impedir el crudelísimo acto) del municipio San Miguel de Allende, Gto., hoy a cargo del alcalde @mautrejopureko, procediendo de manera perversa, ilegal e inadmisible (sin la menor decencia o ética, si es que tienen ligera noción de lo que ello significa) a eliminar cuando menos a un perrito previamente sometido a contención abusiva y que supongo por eso terminó muerto, y lo supongo, porque para asegurarlo hubiera tenido que ver completa la transmisión y no lo hice, dado mi raquítico estado de ánimo. Siquiera supe que ayer mismo, tras el escándalo armado en redes por el caso, la debutante gobernadora de Guanajuato @libiadennise se pronunció por hacer justicia al animalito (y sólo Dios sabe a cuántos más hayan asesinado esos bárbaros) y dar castigo ejemplar a tan infelices primitivos a los que bien amarraditos me gustaría que me los dejaran 5 minutitos. Ahora vamos a ver si como ronca duerme la mandataria estatal y de verdad aplica severa sanción a esos miserables e incluso a quien o quienes hayan proyectado el “método” de matanza.

