Turismo, batallas y compromisos

La doctora Claudia Sheinbaum se está tomando su tiempo para elegir al nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Ojalá dejarlo al último no sea una señal de falta de interés, sino de que no se quiere equivocar. La actividad representa más del 8 por ciento del PIB, que es muchísimo, y genera casi 5 millones de empleos formales, más otros tres millones de informales. Para algunas plazas del país, las divisas por concepto de turismo hacen la diferencia entre la paz y la inestabilidad, de modo que es un nombramiento que no se puede tomar a la ligera.

Por su capacidad para generar empleos para mujeres y jóvenes, el turismo es una opción inmejorable para alcanzar el objetivo de arrancar a los jóvenes de las garras del crimen organizado, para que no sean sus fuerzas básicas. Más empleos en el sector equivale a menos jóvenes reclutados por la mafia. No es algo menor. El turismo detona desarrollo regional y combate a la pobreza. Los problemas de los destinos turísticos más relevantes del país se derivan de su éxito, de su crecimiento acelerado y en ocasiones descontrolado.

Gracias al turismo hay aeropuertos donde antes no había, llegan carreteras que no llegaban, hay servicio de electricidad, agua, internet, drenaje, asfalto, donde antes no había. Se establecen en las cercanías grandes empresas proveedoras de alimentos, se multiplican las sucursales bancarias para manejar los recursos frescos que se generan todos los días y todas las noches.

La primera batalla que deberá dar el nuevo titular de Turismo está relacionada con el presupuesto de la dependencia que suele ocupar el farol rojo entre las dependencias del gabinete. No se vale confundir el presupuesto que se dedica a obras como el AIFA o el Tren Maya, que desde luego están relacionadas con la industria de viajes con el destinado a la operación diaria de la secretaria que tiene su sede en presidente Mazarik.

La tarea del día a día es de articulación de esfuerzos, ya que se trata de una actividad que atraviesa transversalmente la estructura del gobierno federal, pero también con gobiernos de los estados e incluso municipales con el programa de Pueblos Mágicos. Definir los criterios de promoción que es un elemento crucial para poner en valor cualquier lugar del país para potenciales visitantes nacionales y extranjeros. Hay que sintonizarse con empresarios y directivos de líneas aéreas, hoteles, agencias de viajes, transportistas del país y del extranjero. Hay que participar en las ferias más importantes y organizar aquí eventos de promoción como los actuales tianguis, el México y el de Pueblos Mágicos, o idear nuevos.

Parte central del trabajo de la Sectur en los próximos años es idear formas para sacarle provecho al Tren Maya. El debate sobre si conveniencia o no de construirlo ya quedó atrás. Ahí está. El debate del futuro es como servirá para detonar el turismo en la Península de Yucatán. La idea original es que los millones de turistas que llegan a la Riviera Maya tengan alicientes para adentrarse en el territorio nacional, desde luego detonar mayor derrama.

Glifos

Misión de la Sectur

Conducir el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional, impulsando estrategias transversales que articulen las acciones gubernamentales, del sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del turismo.

Visión: México se posicionará como una potencia turística a nivel global, con una oferta diversificada de servicios y destinos competitivos. La actividad turística detonará la inversión y el crecimiento económico, impulsando el desarrollo regional equilibrado y los beneficios sociales del país.

jasaicamacho@yahoo.com

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .