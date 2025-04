Del Ying al Yang

Y así como esta última pandita mexicana ha logrado felizmente llegar a una edad muy avanzada, hoy 4 de julio me permitiré recordar el nacimiento oficial de KOKO en esta fecha, sólo que de 1971. Me refiero, sí, a la sensacional gorila que llegó al mundo en el Zoológico de San Francisco y a la que a pronto se le comenzó a enseñar el lenguaje de señas americano hasta lograr que pudiera expresarse a través de poco más de mil signos, entendiendo igualmente a la perfección más de 2 mil palabras en inglés. Lo más sorprendente fue que con tales herramientas logró asimismo construir frases para manifestar sentimientos tales como su desagrado por alguna persona o el duelo por la muerte de su gatito ALL BALL, por el cual lloró por meses o contestar, a pregunta expresa, que un gorila moría cuando se hacía viejo o cuando se enfermaba y que tras ello terminaba en un “hoyo profundo”. ¡Jijos!... ¿Qué agregar?

Lamentablemente falleció en el 2018. Innumerables han sido las ocasiones en que la he citado en este espacio, impactada por el nivel de entendimiento y comprensión que alcanzó bajo la conducción de la Dra. Francine “Penny” Patterson, pero… con dudas sobre su manejo. Sin embargo, ya cuando estuve en activo 24/7 como madre no biológica de los orangutanes JAMBI y TOTO (diciembre 1990-diciembre 1997) pude constatar que sus capacidades al respecto no requieren de adiestramiento y menos de castigos. Simplemente los dejé desenvolverse bastante libremente como los niños que eran, con una mamá loca y chambeadora mil que les tocó al fallecer su madre natural y haberse perdido dos crías a manos de los especialistas del servicio médico veterinario del Zoológico de Chapultepec. De ahí el enorme reto de sacarlos adelante, sólo que terminó matándolos tempranamente la ruda e intempestiva separación de su madre que les fue impuesta, aunada al inmediato y malhadado cautiverio posterior al que fueron sometidos. Eran criaturas multiestimuladas que nunca se entendieron encerradas. Sólo sobrevivieron.

En un tercer tema… ¿qué poderles expresar a las chicas de Seres Libres- Elizabeth Soto y Renata Valencia, por cuanto a pesar de todos los esfuerzos posibles ni FÉNIX ni PRINCE sobrevivieron a las quemaduras de un incendio forestal provocado en Chiapas? Se les reconoce a plenitud el que no hayan abandonado al par de caballitos a su suerte en tan inhóspito como lejano sitio, aventurándose para ello a un muy largo, riesgoso y extenuante viaje con el fin de trasladarlos a dos hospitales especializados en CDMX y EdoMex. Dado lo anterior, justo y necesario es que quienes nos conmovimos, empujamos y celebramos el específico rescate aportemos ahora al pago de esa atención médica al quedar pendiente lo correspondiente a FÉNIX, que no se esfumó con su partida. Nuevamente dejo los datos para lo propio: BBVA cuenta 0118636168, clabe 012445001186361684 Libertad Animal AC Seres libres PayPal.me/SeresLibres. Cualquier cantidad sumará, ya que además ayer, las chicas acudieron a Morelos a rescatar a una potranquita de días de nacida (PULGARCITA) que fue gravemente lesionada por perros, y tampoco se desentendieron de los lomitos y michis quemados en el reciente incendio de un asentamiento irregular en Netzahualcóyotl, EdoMex, donde no hubo saldo blanco como se citó, pues como bien pusieron en sus RRSS, un perro (ilegalmente amarrado) y un gatito murieron calcinados y “también ellos importan y cuentan”. Por cierto, en la marcha del pasado día 30 “por los derechos de los animales”, asistentes infraccionaron impunemente el ordenamiento que prohíbe terminantemente participar con animales en esos ejercicios. Por su parte, la autoridad competente fue omisa. Vamos bien…

