Atlixco estrena Centro de Seguridad para turistas

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, llamó a la ciudadanía a denunciar delitos como tráfico de drogas y robo a transporte de carga, al indicar la importancia de la participación social para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad.

“Tenemos que caminar todos juntos, sólo así podremos reducir los índices delictivos”, precisó al señalar que la problemática se atiende en una zona que incluye municipios de la Mixteca, por lo que pidió confianza en las autoridades.

Asimismo, planteó fortalecer y certificar a las policías municipales, así como incorporar el uso de drones, ampliar el despliegue territorial y crear comités ciudadanos. Igualmente, se evaluará la implementación de alarmas vecinales y se incrementará la presencia de elementos para consolidad una Secretaría más cercana a la población.

Destacó que entre enero y abril se han registrado 20 homicidios dolosos en Atlixco, mientras que en delitos de alto impacto se reporta una disminución de ocho casos en el primer bimestre, principalmente en robo de vehículos y a transeúntes.

Además, Sánchez Gonzáles puntualizó sobre la inauguración del Centro de Seguridad y Atención al Turista (Cesat), que incluye una torre de videovigilancia y acciones de prevención en colonias.

Las microrregiones contarán con enlaces de seguimiento; en el caso de Atlixco, participará la secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, como parte de la evaluación de las acciones implementadas.

Por otra parte, desde este 6 de abril hasta el 15 del mismo mes se llevan a cabo jornadas de atención ciudadana en Tehucán, de 10:00 a 15:00 horas, donde se ofrecen servicios, trámites, asesorías y pláticas informativas a tráves de 14 instancas.