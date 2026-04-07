Concluye entrega de uniformes a personal de la Policía Auxiliar

La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana concluyó la entrega de uniformes a las y los guardias policiales y del personal médico, como parte de la estrategia orientada a mejorar sus condiciones operativas.

El director general, teniente Hipólito Osorio Serrano dirigió la distribución de uniformes en compañía del director operativo, Arturo García García, en los 12 sectores metropolitanos y en las 10 delegaciones de Atlixco, Ciudad Serdán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán, así como en la Clínica-Hospital de la corporación.

Más de 3 mil 600 integrantes de la institución fueron beneficiados al recibir kits con camisola, chamarra, playera, pantalón, botas tácticas, cinturón, gorra, batas, chazarillas médicas y uniformes quirúrgicos.

Además de este beneficio, en los distintos puntos de entrega, la Policía Auxiliar brindó un espacio de atención directa con el personal para conocer y atender sus necesidades e informarles que continúan las gestiones para dar continuidad a este proceso.