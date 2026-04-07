Ibero Puebla fortalece sus redes internacionales con colaboración académica en París

Como parte de la colaboración de la Ibero Puebla con instituciones internacionales especializadas en arte y gestión cultural, se realizó la ponencia de la Mtra. Alma Cardoso Martínez, coordinadora de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, en el Seminario de Prácticas no Occidentales del programa internacional de Arts Management del IESA Arts & Culture, institución con sede en París dedicada a la formación de profesionales del sector cultural en el entorno global.

Cardoso impartió la conferencia “From the White Cube to Living Ecologies” (“Del cubo blanco a ecologías vivas”) en la que presentó reflexiones sobre nuevos modelos de gestión cultural que buscan construir ecosistemas artísticos más colaborativos, críticos y socialmente responsables.

Esta conferencia permitió compartir con estudiantes internacionales perspectivas latinoamericanas, y específicamente de México, sobre la transformación de los sistemas del arte y la cultura con perspectiva de género y economías solidarias, destacando la importancia de imaginar formas de cooperación cultural que conecten contextos globales sin reproducir lógicas extractivistas.

La ponencia fue resultado del trabajo realizado en el proyecto de investigación Ecosistemas del arte y la cultura en Puebla, desarrollado desde la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la IBERO Puebla junto con estudiantes y docentes del programa.

La colaboración con el IESA se enmarca en un programa activo de intercambios académicos internacionales, que ha permitido a estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo y de la Maestría en Gestión Cultural realizar estancias académicas y cursar materias en esta institución europea.