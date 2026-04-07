Puebla otorgará código QR a unidades de transporte público durante renovación del parque vehicular

Puebla, unidades de transporte público

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) iniciará este 7 de abril la entrega de códigos QR a concesionarios que se encuentran en proceso de renovación de unidades, con el objetivo de mantener el servicio bajo condiciones reguladas que permitan avanzar en la actualización del parque vehicular.

Esta medida forma parte de la estrategia de modernización del transporte público impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Con este método las unidades antiguas que están próximas a ser sustituidas por modelos recientes podrán continuar en operación de manera temporal, siempre y cuando cuenten con el holograma emitido por la dependencia estatal.

Quienes deseen formar parte de este programa podrán asistir desde 7 de abril a las oficinas centrales de la dependencia ubicadas en Rosendo Márquez #1501,en un horario de 16 a 18 horas. Deberán presentar copia del título de concesión, factura o carta factura original de la unidad adquirida, o en su caso, carta del proveedor con el compromiso de fecha de entrega.

Las calcomanías cuentan con medidas de seguridad que las hacen infalsificables y sin costo para las y los concesionarios. El código QR es de uso exclusivo para las unidades registradas y no podrán ser transferidos, además su uso indebido será motivo de sanción conforme a la normatividad vigente.