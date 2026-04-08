Supervisan Centros Penitenciarios regionales

Realiza SSP supervisiones a Centros Penitenciarios regionales

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó distintas supervisiones a los centros de reclusión regionales con el objetivo de impulsar un sistema penitenciario eficiente, humano y con irrestricto apego a los derechos humanos.

Como parte de los recorridos en los penales de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, se inspeccionaron dormitorios, cocinas, comedores, talleres y diversas áreas, a fin de identificar de primera mano y dar seguimiento las necesidades de las personas privadas de la libertad.

En el centro penitenciario de San Pedro Cholula y con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), se aseguraron 23 objetos punzocortantes, cinco bocinas, accesorios para equipos telefónicos y otros artículos prohibidos.