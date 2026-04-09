Construcción de la UDEP tiene más del 60% de avance

Construcción UDEP

Los trabajos que iniciaron en 2025 dentro de las instalaciones del histórico Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, para dar albergue a la Universidad del Deporte del Estado de Puebla tienen más del 60% de avance hasta el momento.

Este proyecto fue impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta con el objetivo de recuperar un espacio y convertirlo en un área de recreación deportiva que incluya aulas y canchas que fomenten la practica de niños, jóvenes y adultos de toda la entidad.

Hasta el momento se sabe que ha requerido una inversión de más de más de 729.6 millones de pesos repartidos en la construcción de 40 aulas, gimnasios, comedores y áreas verdes.

La construcción continua, sin embrago la universidad ya opera en sedes alternas con una oferta académica que incluye licenciaturas como Gestión y Administración de Instituciones Deportivas, Psicología del Deporte, Comunicación Deportiva y Preparación Física.

Se estima una conclusión de la obra en mayo de 2026, pero aún no se tienen datos oficiales.