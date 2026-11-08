Rehabilitación del bulevar Mártires 2 de Octubre alcanza 80% de avance en Puebla

Rehabilitación del bulevar Mártires 2 de Octubre

Después de más de 20 años sin recibir mantenimiento, el bulevar Mártires 2 de Octubre, en Puebla, registra un avance del 80 por ciento en su rehabilitación, con trabajos destinados a mejorar las condiciones de circulación para peatones y automovilistas. La intervención se realiza en el tramo comprendido entre los bulevares Héroes del 5 de Mayo y 14 Sur, en respuesta a las necesidades de las familias que utilizan diariamente esta vialidad.

La obra contempla 62 calles y beneficia directamente a 66 mil 395 habitantes de 11 colonias: Anzures, El Mirador, Villa Carmel, Los Pilares, Chulavista, San Baltazar Campeche, Huexotitla, Gabriel Pastor Primera Sección, El Carmen, Carmen Huexotitla y Las Palmas. Además de mejorar la movilidad en la zona, permitirá facilitar los desplazamientos hacia escuelas, establecimientos comerciales y hospitales del ISSSTEP y del ISSSTE, así como el tránsito de ambulancias.

Para los habitantes, la rehabilitación representa una mejora en las condiciones de seguridad y movilidad. Alan Rodríguez señaló que antes de los trabajos, durante la temporada de lluvias era complicado caminar por el bulevar debido al deterioro del pavimento y los baches, que representaban un riesgo para los peatones. Ahora, las condiciones de la superficie permiten realizar recorridos con mayor seguridad.

Por su parte, Javier Acosta Ballesteros destacó que la intervención también favorece a los negocios de la zona, al permitir una circulación vehicular más fluida. En tanto, Joaquín Sánchez reconoció el beneficio para las y los estudiantes, quienes ahora tendrán mejores condiciones para trasladarse por una vialidad con constante actividad escolar.

El proyecto comprende una extensión de 2.18 kilómetros e incluye el fresado de 21 mil 843 metros cuadrados, además de la colocación de mil 452 metros cúbicos de carpeta asfáltica con un espesor de cinco centímetros.

Los materiales utilizados para estos trabajos fueron donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), como parte de las acciones contra el robo de hidrocarburos en Puebla. La colaboración entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la administración estatal permite destinar estos recursos recuperados a obras de infraestructura para atender las necesidades de movilidad y mejorar las condiciones de vida de las familias poblanas.