Cirugía post bariátrica: bajar de peso no modifica los huesos, explica el Dr. Raúl Manzaneda

¿Qué pasa con los huesos después de una cirugía bariátrica? Raúl Manzaneda lo explica Foto: Cortesía

La cirugía bariátrica puede transformar significativamente el cuerpo de una persona que busca combatir la obesidad. La reducción de grasa corporal y visceral suele acompañarse de cambios visibles en la silueta; sin embargo, adelgazar no significa que todos los componentes del cuerpo se modifiquen de la misma manera. La piel puede quedar flácida, la musculatura requiere atención y la estructura ósea conserva características que no desaparecen con la pérdida de peso.

El cirujano plástico Raúl Martín Manzaneda Cipriani explicó que uno de los aspectos que deben comprender los pacientes es la diferencia entre reducir grasa, retirar piel sobrante y modificar la estructura de las costillas.

“En pocas palabras, la cirugía bariátrica te mejora lo que es la grasa, el músculo, pero no te mejora la piel ni el hueso”, señaló el especialista.

¿Qué pasa con los huesos después de una cirugía bariátrica? Raúl Manzaneda lo explica Foto: Cortesía

¿Qué pasa con la piel y los músculos después de una cirugía bariátrica?

Cuando una persona pierde una cantidad importante de peso, la grasa corporal y visceral disminuyen, pero la piel puede no recuperar completamente su elasticidad. Esto provoca que algunas zonas del cuerpo presenten tejido sobrante o flacidez, especialmente en el abdomen, los brazos y otras áreas.

Manzaneda explicó que existen procedimientos para tratar estos cambios. La abdominoplastia permite retirar piel excedente del abdomen y trabajar la musculatura mediante suturas cuando está indicado. En otras regiones pueden realizarse intervenciones como la braquioplastia, que busca corregir el exceso de piel en los brazos.

El especialista resumió las diferencias entre los tratamientos según el tejido que se busca modificar.

“Cuando uno tiene exceso de piel, se quita la piel y se llama plastía. Si la plastía es en el abdomen, se llama abdominoplastía”, explicó.

En cambio, cuando el problema es el exceso de grasa, se recurre a la liposucción, mientras que la flacidez muscular puede abordarse mediante procedimientos que permiten suturar y reforzar los músculos.

¿Por qué una persona delgada puede seguir teniendo un tórax ancho?

Uno de los puntos centrales de la explicación de Manzaneda es que la pérdida de peso no modifica automáticamente las dimensiones del esqueleto. Una persona puede adelgazar considerablemente y mantener un tórax amplio debido a la forma y angulación de sus costillas.

“Tu puedes estar muy flaco, pero tener un tórax en tonel, un tórax grande”, comentó.

El cirujano explicó que la estructura ósea tiene características propias que no cambian simplemente al reducir grasa o retirar piel. Para ilustrarlo, comparó el cuerpo con una vivienda: se puede cambiar la fachada, la pintura y la apariencia exterior, pero la estructura requiere una intervención diferente.

“Es como si tuvieras una casa, correcto. Tú puedes cambiar la fachada de la casa, puedes cambiar la pintura, todo, pero la estructura de la casa, que en ese caso vendría a ser el hueso, no va a cambiar si no cambias las vigas, si no cambias la estructura”, señaló.

¿Qué es la remodelación costal y cómo funciona?

Para abordar el contorno del tórax y la cintura, Manzaneda habló de la remodelación costal, una técnica que busca modificar la angulación de determinadas costillas sin retirarlas.

El especialista relacionó este procedimiento con RibXcar, que trabaja sobre las costillas 10, 11 y 12; RibXcar alto, enfocado en las costillas 8 y 9; y FrontRibs, que se dirige a las costillas 6 y 7.

“Entonces, la cintura es formada por el largo de las costillas. […] Mientras más angulada esté la costilla, o sea, mientras más angulosa esté la costilla, más cintura vas a tener”, explicó.

De acuerdo con el cirujano, la técnica busca modificar la angulación costal mediante una intervención controlada sobre el hueso, sin extraer las costillas. En su explicación, la describe como una corticotomía, es decir, un debilitamiento controlado de una parte superficial del hueso para permitir su modificación.

Manzaneda también aseguró que los seguimientos de función respiratoria que menciona en su experiencia no han mostrado alteraciones fisiológicas después de la remodelación costal. Esta declaración corresponde a su explicación sobre la técnica; no debe interpretarse como una garantía individual de seguridad o ausencia de complicaciones.

¿La cirugía bariátrica puede afectar la densidad ósea?

Además de los cambios estéticos, la salud del hueso es un aspecto que requiere atención después de una cirugía bariátrica. La literatura médica reconoce que algunos procedimientos pueden relacionarse con disminución de la densidad mineral ósea, cambios en el metabolismo del hueso y un mayor riesgo de fracturas, especialmente en determinadas técnicas y pacientes.

La pérdida de peso rápida, las modificaciones en la absorción de nutrientes y posibles deficiencias de calcio, vitamina D o proteínas pueden influir en la salud ósea. Por ello, las recomendaciones especializadas contemplan seguimiento nutricional y evaluación de parámetros relacionados con el metabolismo del hueso.

Manzaneda destacó la importancia de revisar las condiciones del paciente antes de determinadas intervenciones.

“Porque cuando uno se hace cirugía bariátrica, a veces hay deficiencia de algunas proteínas”, comentó, al explicar por qué solicita una densitometría ósea en su valoración preoperatoria.

La densitometría permite evaluar la densidad mineral del hueso y puede ser indicada según la edad, antecedentes y factores de riesgo. No todos los pacientes requieren necesariamente el mismo estudio ni con la misma frecuencia: la decisión debe individualizarse con el equipo médico.

¿Qué estudios se necesitan antes de una cirugía post bariátrica?

El cirujano señaló que la valoración previa debe contemplar distintos aspectos de la salud del paciente y no limitarse al análisis de la piel o la grasa corporal.

Entre los estudios y evaluaciones que mencionó se encuentran:

Analítica completa y exámenes de sangre.

Examen de orina.

Grupo sanguíneo.

Evaluación cardiológica.

Valoración psicológica.

Evaluación por anestesiología.

Revisión por neumología.

El objetivo es identificar posibles condiciones que requieran atención antes de una intervención y determinar si el paciente se encuentra en condiciones adecuadas para someterse al procedimiento.

En conclusión, bajar de peso después de una cirugía bariátrica puede cambiar de manera importante la apariencia corporal, pero no modifica automáticamente todos sus componentes. La piel, la grasa, los músculos y los huesos responden de forma distinta, por lo que cualquier cirugía posterior debe partir de una valoración médica individual, expectativas realistas y seguimiento de la salud nutricional y ósea.